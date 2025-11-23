Obiceiurile sănătoase implementate încă din anii ’30 pot avea un impact major asupra stării tale de sănătate la 70 de ani și chiar mai târziu. De la plimbări rapide de 15 minute până la somn regulat, cercetătorii susțin că micile schimbări din această perioadă a vieții pot contribui la menținerea formei fizice și cognitive pe termen lung, scrie BBC.

Pe măsură ce ajungem la a opta decadă de viață, este probabil să ne simțim mai slăbiți, mai rigizi și poate puțin mai puțin ageri mental. Modelele de somn se schimbă, iar riscul de a dezvolta cel puțin o afecțiune cronică crește.

Totuși, specialiștii susțin că acest lucru nu este inevitabil. „Pe baza a ceea ce știm acum, majoritatea oamenilor ar putea să se aștepte să trăiască până la 90 sau chiar 95 de ani și să aibă o stare bună de sănătate, dacă și-ar optimiza stilul de viață”, a declarat Eric Verdin, președintele și CEO-ul Buck Institute for Research on Ageing din California. „Și asta este foarte departe de situația actuală, în care majoritatea oamenilor trăiesc până la 65 sau 70 de ani în stare bună de sănătate și apoi se îmbolnăvesc”, a adăugat el.

Tennisul, badmintonul sau ciclismul sunt asociate cu o durată mai lungă de viață

Verdin subliniază că niciodată nu e prea târziu să îți îmbunătățești sănătatea, prin mișcare, alimentație mai bună sau reducerea consumului de alcool, dar rezultatele cele mai bune apar dacă începi cât mai devreme. Anii ’30 sunt importanți, deoarece numeroase sisteme fiziologice (masa și forța musculară, densitatea osoasă sau reglarea metabolică) încep să arate primele semne subtile ale îmbătrânirii.

„Această perioadă reprezintă o oportunitate importantă de a consolida comportamente care construiesc reziliență pe termen lung”, spune João Passos, profesor de fiziologie la Mayo Clinic’s Kogod Center on Ageing din Minnesota.

Experiența sportivilor de performanță, persoane de peste 35 de ani care concurează regulat în competiții sportive, arată ce este posibil. „Ei au această rezervă suplimentară care acționează ca o barieră de protecție în perioada de mijloc a vieții”, spune Paul Morgan, lector senior în nutriție și metabolism la Manchester Metropolitan University.

Pentru a avea șanse mai mari de a îmbătrâni sănătos, Morgan recomandă atingerea nivelului maxim de fitness în anii ’30, în special în ceea ce privește capacitatea aerobă, flexibilitatea și forța musculară. „Întotdeauna consider că grupurile musculare din membrele inferioare, responsabile pentru locomoție, au cel mai mare rol în menținerea independenței și, odată cu aceasta, a sănătății bune în viața ulterioară”, adaugă el.

Practicarea sportului este esențială. Tennisul, badmintonul sau ciclismul sunt asociate cu o durată mai lungă de viață și un risc redus de îngrijire pe termen lung. Chiar și o alergare de peste 75 de minute pe săptămână poate încetini anumite aspecte ale îmbătrânirii. În același timp, „chiar și o plimbare rapidă de 15 minute după masă poate face o diferență semnificativă”, spune Aditi Gurkar, profesor asistent de medicină la University of Pittsburgh.

Reducerea zahărului pot încetini declinul cognitiv mai târziu

Protejarea creierului începe și ea în anii ’30: igiena dentară corectă, controalele regulate, evitarea fumatului și reducerea zahărului pot încetini declinul cognitiv mai târziu.

Somnul regulat este crucial. „Chiar dacă nu dormi bine o singură noapte, metabolismul tău se schimbă și voința ta de a face toate lucrurile care te mențin sănătos dispare”, spune Verdin. El recomandă stabilirea unui program constant de somn, chiar și folosind alarma pentru a-ți aminti când să mergi la culcare. „Motivul este că suntem ființe circadiene”, adaugă el. „Întreaga noastră biologie, de la expresia genelor până la metabolism, este sincronizată cu ciclul de 24 de ore, și de aceea le spun oamenilor că a merge la culcare la aceeași oră în fiecare zi ajută organismul să rămână cu adevărat sincronizat cu tot acest proces”.

O altă strategie utilă este ajustarea perioadelor de alimentație, prin metode precum postul intermitent. „Când mănânci, construiești. Când postești, repari”, explică Verdin. Consumarea mai multor fructe și legume în detrimentul alimentelor ultra-procesate poate, de asemenea, încetini îmbătrânirea celulară, conform Aditi Gurkar.

„Prin menținerea unor comportamente mai sănătoase în anii ’30, putem preveni sau întârzia schimbările moleculare și celulare subtile care, dacă sunt lăsate necontrolate, se acumulează în timp și contribuie la declinul funcțional în anii ’70”, spune Passos. „Deși nu cred că prin asta putem opri îmbătrânirea, cu siguranță îi putem modela traiectoria”.