Ce paste preferă românii dacă prețul nu ar conta? Cele românești sunt aproape la egalitate cu cele italiene

15 oct. 2026, Articole / Reportaje
Ce paste preferă românii dacă prețul nu ar conta? Cele românești sunt aproape la egalitate cu cele italiene
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Aproximativ 38% dintre români ar alege paste fabricate în România, în timp ce 36% le-ar prefera pe cele produse în Italia, dacă prețurile ar fi similare, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, în parteneriat cu producătorul de paste Hutton, citat de Agerpres.

Pentru 16% dintre respondenți, alegerea depinde de tipul și calitatea pastelor, iar pentru 10%, de brand.

Preferințele diferă și în funcție de vârstă. Aproape jumătate dintre reprezentanții Generației Z, cu vârste între 14 și 29 de ani, preferă pastele italiene (49%), în timp ce 29% le aleg pe cele fabricate în România. În schimb, în categoria de vârstă 45-54 de ani, 46% preferă pastele românești, comparativ cu 32% care le aleg pe cele italiene.

În ceea ce privește mărcile italiene, 56% dintre respondenți caută un brand recunoscut pentru calitatea pastelor, în timp ce 17% se orientează către unul foarte cunoscut.

„Datele scot la iveală un contrast interesant: românii pot cumpăra «italian», dar gătesc şi consumă «româneşte». Peste o treime ar alege, la preţ similar, paste fabricate în Italia, iar 56% ar căuta un brand italian recunoscut pentru calitate. Odată ajunse în bucătărie, însă, pastele intră în ritualul românesc de gătit: doar un sfert dintre români (26%) le prepară «al dente», textura asociată în mod tradiţional cu stilul italian”, a declarat Marius Luican, director general al Reveal Marketing Research, citat în comunicat.

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Cum preferă românii să gătească pastele

Deși o parte dintre consumatori aleg produse italiene, numai 26% dintre români gătesc pastele al dente, textura asociată în mod tradițional cu bucătăria italiană.

Potrivit studiului, 32% preferă pastele nici prea moi, nici prea tari, iar 31% le aleg bine fierte și moi. Acestea din urmă sunt preferate în special de reprezentanții Generației Millennials, cu vârste între 30 și 45 de ani, în proporție de 36%.

Textura al dente are cei mai mulți adepți în Banat, unde este preferată de 33% dintre respondenți, și în gospodăriile cu venituri de peste 15.000 de lei, unde procentul ajunge la 35%.

În ceea ce privește tipul pastelor, 33% dintre români le preferă pe cele cu ouă, indiferent de tipul de făină. Urmează pastele din grâu dur 100%, cu 20%, și cele integrale, cu 14%.

Pentru 13% dintre respondenți, tipul pastelor nu contează, principalul criteriu fiind prețul. Pastele din grâu moale sunt preferate de 8%, cele din amestec de grâu moale și dur de 7%, iar cele fără gluten de 4%.

Aproape opt din zece români au cumpărat paste în ultima lună

Pastele rămân un aliment frecvent în meniul românilor. Aproape 78% dintre respondenți au cumpărat paste în ultima lună, iar șapte din zece le gătesc cel puțin o dată pe săptămână.

Mai exact, 45% prepară paste aproximativ o dată pe săptămână, în timp ce 25% le gătesc de câteva ori pe săptămână.

Frecvența consumului diferă și în funcție de componența gospodăriei. În familiile cu patru persoane, 77% gătesc paste săptămânal, comparativ cu 59% dintre cei care locuiesc singuri.

De asemenea, 78% dintre gospodăriile cu copii minori prepară paste cel puțin o dată pe săptămână, față de 63% dintre cele fără copii minori. Procentul urcă la 88% în familiile cu adolescenți cu vârste între 11 și 14 ani.

Diferențele se observă și între generații: 33% dintre reprezentanții Generației Z gătesc paste de câteva ori pe săptămână, comparativ cu 10% dintre cei din generația Baby Boomers. În orașele cu peste 200.000 de locuitori, 32% dintre respondenți prepară paste de mai multe ori pe săptămână.

De ce aleg românii pastele

Pentru 42% dintre respondenți, pastele reprezintă o masă rapidă și ușor de preparat, iar 38% le asociază cu o mâncare gustoasă pentru întreaga familie. Doar 8% le asociază în primul rând cu bucătăria italiană.

Femeile menționează mai frecvent caracterul practic al pastelor: 46% dintre ele le consideră o soluție pentru o masă rapidă, față de 37% dintre bărbați. Aceeași asociere apare și în rândul Generației Millennials, unde procentul este de 47%.

Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online, în septembrie 2026, pe un eșantion de 1.007 respondenți, reprezentativ pentru utilizatorii de internet din mediul urban, cu vârste de peste 18 ani. Eroarea maximă de eșantionare este de plus/minus 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

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