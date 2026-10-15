Turmericul, condimentul de origine indiană intens promovat pentru presupusele sale efecte miraculoase, se află în centrul unei dezvăluiri făcute de cardiologul spaniol Aurelio Rojas. Deși este consumat la scară largă pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatoare atribuite curcuminei (pigmentul său activ), medicul atrage atenția că efectele terapeutice sunt adesea exagerate: „Dacă iei turmeric crezând că îți dezinflamează organismul, s-ar putea să te înșeli.”
Statutul de panaceu pe care l-a căpătat turmericul în ultimele decenii își are originea în lucrările cercetătorului Bharat Aggarwal de la centrul american MD Anderson Cancer Center (Texas). Între anii 1990 și 2020, acesta a publicat peste 120 de lucrări în care susținea că curcumina poate preveni și trata o gamă extrem de vastă de afecțiuni, de la boli cardiovasculare și diabet, până la Alzheimer și cancer.
Eforturile sale au transformat condimentul într-unul dintre cele mai vândute suplimente din lume, însă fundamentul științific a fost zdruncinat ulterior:
În 2012, o anchetă internă a dus la retragerea a peste 30 de studii din cauza manipulării datelor și a imaginilor.
Concluziile spectaculoase din laborator s-au dovedit a fi rezultatul modului în care molecula de curcumină interfera direct cu testele chimice, fără a avea însă un impact similar în organismul uman.
Marea barieră a turmericului este de ordin farmacocinetic. Medicul Aurelio Rojas explică faptul că organismul uman absoarbe extrem de greu curcumina, iar cantitățile infime care ajung totuși în sânge sunt metabolizate și eliminate într-un ritm accelerat, scrie ABC.
Reanalizarea riguroasă a moleculei, inclusiv prin sinteze critice publicate în Journal of Medicinal Chemistry (2017), confirmă existența unor beneficii metabolice modeste, însă infirmă categoric ideea că turmericul ar putea preveni sau vindeca afecțiuni sistemice grave.
Pentru cei care doresc să beneficieze de proprietățile reale ale condimentului în bucătărie, dr. Rojas oferă un truc simplu: combinarea turmericului cu piperul negru.
Tratarea celor două mirodenii împreună permite piperinei (substanța activă din piper) să blocheze temporar metabolizarea rapidă a curcuminei, crescându-i considerabil biodisponibilitatea și permițând o asimilare mai eficientă în tractul digestiv.
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