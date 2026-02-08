Tot mai mulți oameni spun că nicio dietă de slăbit nu funcționează, chiar dacă mănâncă sănătos și respectă toate regulile. Explicația nu ține neapărat de alimentație, ci de un factor ignorat frecvent: somnul. Lipsa somnului poate bloca slăbirea și favoriza îngrășarea, avertizează dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, într-o declarație pentru G4Food.

De ce nu slăbești dacă nu dormi suficient, chiar și cu o dietă corectă

„Somnul este un ingredient banal, dar esențial. Fără el, dieta ta este ca o mașină foarte bună, dar care nu pornește pentru că are frâna de mână trasă. Lipsa somnului dereglează hormonii foamei și blochează slăbirea. Somnul nu este o pauză, este un tratament metabolic”, explică medicul.

Lipsa somnului crește cortizolul și favorizează grăsimea abdominală

Atunci când nu dormim suficient, organismul intră într-o stare de alertă. Nivelul cortizolului, hormonul stresului, crește, iar acest lucru are efecte directe asupra metabolismului.

„Biochimic, cortizolul crește glicemia și transmite corpului mesajul să depoziteze grăsime, în special în zona abdominală. Nu mai contează că mănânci sănătos, pentru că organismul privat de somn va face rezerve”, spune dr. Vintilescu.

Dereglarea hormonilor foamei: mănânci mai mult fără să vrei

Privarea de somn afectează și hormonii care controlează senzația de foame și sațietate.

„Leptina, hormonul sațietății, scade, iar grelina, hormonul foamei, crește. În aceste condiții, creierul nu mai recunoaște ce înseamnă suficient. Vrei să mănânci mai des, în cantități mai mari și apare pofta de dulce. Nu este lipsă de voință, ci un dezechilibru hormonal”, explică medicul.

Somnul insuficient duce la rezistență la insulină și acumulare de grăsime

Un alt efect important al lipsei de somn este apariția rezistenței la insulină, un factor major în îngrășare.

„Fără somn, celulele nu mai răspund corect la insulină. Glucoza rămâne în sânge, iar excesul este transformat în grăsime. Metabolic, este ca și cum ai mânca mai mult, chiar dacă, în realitate, nu o faci”, afirmă dr. Răzvan Vintilescu.

Creier obosit, alegeri proaste și metabolism mai lent

Oboseala afectează și capacitatea de autocontrol.

„Neurologic, lipsa somnului dezactivează zona deciziilor raționale. Cortexul prefrontal ‘adoarme’, iar impulsurile câștigă teren. Creierul obosit caută recompense rapide: dulciuri, carbohidrați, alimente procesate. În plus, lipsa somnului duce la scăderea masei musculare. Mușchii ard calorii, iar când îi pierzi, metabolismul încetinește și depozitezi mai multă grăsime, mai ales abdominală”, explică medicul.

Concluzie: fără somn, dieta nu funcționează

„Este un proces simplu și, din păcate, nedrept. Poți ține dietă, poți mânca sănătos și corect, dar dacă nu dormi suficient, te poți îngrășa. Corpul nu slăbește când este epuizat, ci se apără și își face rezerve. Somnul nu este o pauză, ci un reglaj hormonal. Fără el, dieta rămâne doar o listă frumoasă scrisă pe o hârtie”, concluzionează dr. Răzvan Vintilescu.