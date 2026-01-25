Pentru milioane de oameni, cafeaua este primul gest al dimineții. Cofeina oferă energie și claritate mentală, însă cercetările arată că acest obicei poate avea un efect mai puțin cunoscut asupra organismului: creșterea nivelului de cortizol, cunoscut drept hormonul stresului. Cofeina stimulează sistemul nervos central și activează mecanismele biologice asociate reacției la stres. În urma consumului de cafea, organismul poate elibera cantități crescute de cortizol, chiar și atunci când nu există un pericol real, arată verywellhealth.com. Studiile indică faptul că o doză relativ mică de cofeină, între 80 și 120 de miligrame, poate duce la o creștere a cortizolului cu aproximativ 50% față de nivelul obișnuit. Practic, fiecare ceașcă de cafea determină un vârf temporar al acestui hormon.

Cercetările sugerează că persoanele care consumă cofeină în mod regulat pot dezvolta o toleranță parțială la creșterea cortizolului. Cu alte cuvinte, organismul se adaptează într-o anumită măsură.

Totuși, doza contează. Cantitățile mari de cofeină pot provoca creșteri mai accentuate ale cortizolului, ceea ce, pe termen lung, ar putea avea efecte negative asupra sănătății. În cazul consumului moderat sau redus, riscurile par să fie mult mai mici. Lipsa unor studii recente și ample face însă dificilă stabilirea unei legături clare între consumul zilnic de cafea și riscul apariției bolilor asociate nivelurilor ridicate de cortizol.

Când crește riscul cel mai mult

Anumite contexte pot amplifica efectul cafelei asupra cortizolului. Stresul psihic intens și efortul fizic sunt factori care cresc oricum nivelul acestui hormon. Cercetările arată că, atunci când cafeaua este consumată în timpul unei perioade stresante sau imediat după exerciții fizice, nivelul de cortizol poate crește mult mai mult decât în condiții de relaxare.

Cum poate fi redus impactul cafelei

Specialiștii recomandă consumul cafelei în momente de calm, nu în perioade de tensiune sau grabă. Această simplă ajustare poate reduce creșterea excesivă a cortizolului. Pentru cei care doresc să limiteze și mai mult efectele, alternativele includ cafeaua decofeinizată sau consumul de cofeină sub formă de ceai. Ceaiurile conțin și alți compuși care pot favoriza relaxarea și pot tempera reacția de stres indusă de cofeină.

Cofeina este un stimulent natural prezent în boabele de cafea, frunzele de ceai și boabele de cacao. Ea poate fi produsă și sintetic, fiind adăugată în băuturi energizante, suplimente sau unele medicamente. Pe lângă stimularea sistemului nervos central, cofeina poate:

– avea efect diuretic;

– crește secreția de acid gastric;

– interfera cu absorbția calciului;

– crește tensiunea arterială;

– îmbunătăți performanța cognitivă și fizică.

Aproximativ 80% din populația globală consumă zilnic cofeină, iar aportul mediu este de circa 200 mg pe zi. Pragul considerat sigur se situează în jurul a 400 mg zilnic.

Ce este cortizolul

Cortizolul este un hormon glucocorticoid produs de glandele suprarenale, situate deasupra rinichilor. Este eliberat mai ales în situații de stres fizic sau emoțional, dar are și un rol esențial în funcționarea normală a organismului. Hormonul reglează inflamația, susține sistemul imunitar și influențează metabolismul. Nivelul său este în mod natural mai ridicat dimineața și scade pe parcursul zilei.

Problemele apar atunci când cortizolul rămâne constant ridicat. În aceste cazuri, pot apărea tulburări metabolice, probleme de somn și un nivel crescut de stres cronic.

Cafeaua nu este un inamic al sănătății, însă modul și momentul în care este consumată pot face diferența. Pentru majoritatea oamenilor, consumul moderat, în contexte de relaxare, nu reprezintă un risc major. În schimb, asocierea cafelei cu stresul intens poate amplifica reacțiile organismului și nivelul hormonului stresului. Specialiștii recomandă atenție la semnalele corpului și adaptarea obiceiurilor zilnice, fără a elimina complet una dintre cele mai populare băuturi din lume.