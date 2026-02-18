Trăim într-o cultură care a glorificat mâncatul „puțin”. Porții mici, farfurii goale, senzația de foame văzută ca virtute. Pe internet circulă numeroase povești despre oameni care spun că au trăit doar cu apă zile sau luni întregi. Ni se transmite că a mânca foarte puțin, a lăsa mâncare în farfurie, este o dovadă de voință și chiar de superioritate.

Dar unde se află limita sub care „puțin” devine, de fapt, înfometare? Cum știm cât de puțin este prea puțin?

„Organismul nu funcționează pe principii morale și postări pe Facebook, ci pe biologie. Iar sub un anumit prag, «puțin» nu mai înseamnă slăbire, ci stres metabolic și neglijare”, explică nutriționistul Tania Fântână.

Ce înseamnă, concret, să mănânci „suficient”

„Suficient” nu este o cifră fixă pentru toată lumea. Avem vârste diferite, greutăți diferite și niveluri diferite de activitate. Există însă câteva repere fiziologice clare:

• mesele îți dau energie, nu te lasă epuizat

• după ce mănânci te simți sătul și ai o stare psihică bună

• pofta de dulce și de ronțăit este redusă

• poți sta 3–4 ore între mese fără iritabilitate sau gânduri obsesive legate de mâncare

• stomacul nu scoate sunete jenante în momentele de liniște

• somnul este relativ stabil

• digestia este funcțională, fără constipație sau balonare

Dacă aceste lucruri lipsesc, chiar dacă „mănânci puțin și corect”, cel mai probabil mănânci prea puțin.

Semne clare că un adult mănâncă prea puțin

Înfometarea nu mai arată ca în manuale. Apare subtil:

• senzație constantă de frig, mai ales la mâini și picioare

• oboseală disproporționată față de efort

• pofte intense seara, reacții emoționale puternice la vederea alimentelor „interzise”

• episoade de mâncat compulsiv la câteva zile

• stagnare în slăbire, deși aportul este foarte mic

• iritabilitate, anxietate, lipsă de concentrare

• dereglări digestive și hormonale

• căderea părului

• la femei, ciclu dereglat sau simptome de premenopauză la vârste tinere

Acestea sunt semnale de adaptare la restricție, nu dovezi de lipsă de voință sau de „corp care nu cooperează”.

De ce suntem învățați să mâncăm din ce în ce mai puțin

Trăim într-o lume cu prevalență crescută a supraponderalității, iar declarațiile despre mâncatul puțin atrag atenție. Mesajele despre slăbit sunt centrate pe calorii, nu pe volum, sațietate sau echilibrul macronutrienților. Porțiile „de dietă” sunt prezentate drept ideale. Se confundă deficitul moderat cu subalimentarea cronică. Se ignoră diferența dintre o zi mai restrictivă și luni sau ani de restricție.

Organismul acceptă restricția pe termen scurt. Pe termen lung, o penalizează.

Unde începe zona de risc

La majoritatea adulților:

• sub 1.200 kcal pe zi se intră deja într-o zonă de risc

• sub 1.000–1.100 kcal pe zi, mai ales la bărbați, organismul intră în mod de economisire și scade consumul energetic

În această fază, slăbirea stagnează, iar corpul prioritizează supraviețuirea.

Cum arată o porție minimă „suficientă”

Pentru a evalua dacă alimentația este echilibrată, este important să existe un mix între produse de origine animală și vegetală.

Proteine, la masa principală

• carne sau pește: aproximativ 150 g gătit

• ouă: 2 ouă

• brânză: aproximativ 100 g

• iaurt grecesc: 200 g

Sub aceste cantități, sațietatea scade rapid. Proteinele se combină cu legume și, periodic, cu carbohidrați din cereale. O masă simplă, precum roșii, ulei de măsline, pâine și telemea, poate fi echilibrată.

Legume

• minimum doi pumni mari la fiecare masă

Ideal, jumătate de farfurie. Dacă apare foamea prea repede, proporția poate fi ajustată.

Carbohidrați, în funcție de context

• orez, quinoa sau cartof: aproximativ 150 g gătit

• pâine: 1–2 felii normale

Grăsimi

• minimum o lingură de ulei, unt sau semințe la o masă

Grăsimile susțin absorbția nutrienților și echilibrul hormonal. Eliminarea completă a acestora duce la mese incomplete din punct de vedere metabolic.

Cum arată o zi „prea puțin”

• mic dejun: cafea și un iaurt mic

• prânz: salată cu puțină proteină

• cină: supă sau kefir

Caloric poate părea adecvat, însă metabolic este deficitar. Rezultatul este oboseală, pofte și stagnare în slăbire.

Cum arată o zi „suficientă”, inclusiv pentru slăbit

• mic dejun cu proteină animală suficientă, pentru sațietate reală

• prânz consistent, cu volum și, dacă există poftă, o porție moderată de carbohidrați

• cină ușoară, dar completă, care include proteină

Între mese nu apare foame intensă, nu există gânduri obsesive legate de mâncare și nici episoade de compensare.

„A mânca suficient nu înseamnă a mânca mult sau a te simți mereu plin. Înseamnă a mânca destul cât corpul să nu intre în alertă și să primească energia necesară pentru procesele metabolice și pentru mișcare”, spune Tania Fântână.