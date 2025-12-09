Mersul pe jos este deja recunoscut de comunitatea medicală drept una dintre cele mai simple și eficiente forme de mișcare pentru sănătatea fizică și mentală. Studiile arată că reduce riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip 2, declin cognitiv, anxietate și depresie și este asociat inclusiv cu o speranță de viață mai mare, notează publicația Parade.

În ultima perioadă, însă, o formă specială de mers a devenit extrem de populară pe rețelele sociale: așa-numitul „mers japonez”, un tip de antrenament bazat pe intervale, care promite beneficii spectaculoase pentru sănătate și chiar efecte de „întinerire” metabolică.

Trendul a fost readus în atenție de un videoclip postat pe TikTok de Dr. Amy Shah, medic cu dublă specializare, nutriționist și autor, care susține că această tehnică „poate reduce scorurile de depresie cu 50%, riscul de boală cu 20% și poate inversa procesul de îmbătrânire metabolică”.

Pentru a verifica aceste afirmații, jurnaliștii americani au discutat cu Dr. Amy Shah și cu Dr. Laura A. Richardson, fiziolog clinician și profesor la University of Michigan School of Kinesiology.

Ce este, de fapt, „mersul japonez”

Potrivit Dr. Richardson, termenul provine dintr-un studiu științific realizat în Japonia în anul 2007, care a analizat efectele acestui tip de antrenament asupra a 60 de bărbați și 186 de femei.

Participanții au alternat mersul rapid cu mersul lent, în intervale de câte trei minute, timp de 30 de minute, cel puțin patru zile pe săptămână. Protocolul este simplu:

3 minute de mers în ritm alert

3 minute de mers lent

repetat timp de 30 de minute

de cel puțin patru ori pe săptămână

„Este o formă de antrenament pe intervale”, explică Dr. Richardson. „Dacă ai alternat vreodată alergarea cu mersul, practic ai făcut deja acest tip de antrenament. Diferența este că aici vorbim doar de viteze diferite de mers”.

Specialista subliniază că acest tip de mișcare este accesibil oricui: „Este o provocare excelentă pentru cei care merg deja des, dar și o metodă foarte bună pentru cei care vor să înceapă să facă mișcare.”

Pentru cei care nu vor să cronometreze intervalele, Dr. Richardson recomandă o variantă simplă: un cântec mers rapid, următorul cântec mers lent, timp de 30 de minute.

Beneficiile demonstrate ale mersului japonez

Dr. Amy Shah explică ce înseamnă, de fapt, ideea de „întinerire” asociată acestui tip de mers: „Când spun «cu 10 ani mai tânăr», nu mă refer la vârsta din buletin, ci la faptul că organismul capătă caracteristici funcționale, metabolice și cardiovasculare specifice unei persoane mai tinere. Mersul japonez a demonstrat, prin cercetare, că îmbunătățește capacitatea aerobă, forța picioarelor, tensiunea arterială și riscul de boală – indicatori care, de regulă, se deteriorează odată cu vârsta”.

Rezultatele studiului japonez au arătat scăderi ale tensiunii arteriale, o capacitate aerobă mai bună și creșterea forței musculare, inclusiv la nivelul genunchilor.

Dr. Richardson explică mecanismul din spatele beneficiilor: „Antrenamentul pe intervale, indiferent că vorbim de mers, alergare sau ciclism, crește variabilitatea ritmului cardiac. Inima bate mai repede, respirația se accelerează, iar organismul este forțat să transporte mai mult oxigen”.

Perioadele de mers lent permit refacerea, astfel încât organismul să poată susține din nou efortul intens. „În timp, acest tip de antrenament crește VO2max, cantitatea maximă de oxigen pe care corpul o poate folosi în timpul efortului intens. Acest lucru este direct legat de un risc mai mic de boli cardiovasculare și de mortalitate din orice cauză”, explică specialista.

La rândul ei, Dr. Shah subliniază și efectele pe termen lung: „Mersul japonez reînnoiește și întărește sistemele esențiale: inima, plămânii și musculatura. Acest lucru se traduce prin mobilitate mai bună, mai multă energie și o durată mai mare de viață trăită în stare bună de sănătate.”

Beneficii și pentru sănătatea mintală

Cei doi experți confirmă și efectele asupra psihicului.

„Activitatea fizică, în special mersul pe jos, îmbunătățește funcțiile cognitive, starea de spirit, reduce hormonii de stres și simptomele depresive. Mersul japonez duce acest lucru mai departe pentru că presupune atenție asupra ritmului și respirației. Devine o formă de mișcare conștientă, care te ancorează în momentul prezent”, explică Dr. Amy Shah.

Dr. Amy Shah consideră că acest tip de mers este potrivit pentru aproape oricine: „Este o opțiune excelentă pentru oricine își prețuiește sănătatea pe termen lung. Este ideal mai ales pentru persoanele foarte ocupate sau pentru cei care abia încep să facă mișcare. Este simplu și incredibil de eficient. Ai nevoie doar de o pereche bună de pantofi și de 30 de minute.”

După testul personal, jurnalista a ajuns la aceeași concluzie: mersul japonez nu este doar un trend de pe TikTok, ci o formă accesibilă și eficientă de mișcare, cu beneficii reale asupra corpului și minții.