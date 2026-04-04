Constipația este o problemă frecventă, fie că apare ocazional, fie că devine cronică. Aproximativ 15% dintre adulți se confruntă cu această afecțiune, iar balonarea este una dintre cele mai comune plângeri asociate. Medicii gastroenterologi spun că, dincolo de schimbările alimentare sau tratamente, există un gest simplu care poate face diferența: o plimbare ușoară seara, după cină, conform Eating Well.

Cum ajută plimbarea de seară digestia

Mișcarea are un efect direct asupra tranzitului intestinal.

„Activitatea fizică poate ajuta la stimularea mușchilor din intestine și la promovarea mișcărilor intestinale regulate”, spune medicul Kenneth Brown.

Aceeași idee este susținută și de medicul Supriya Rao: „Mersul pe jos poate îmbunătăți motilitatea intestinală”.

O plimbare ușoară după cină este suficientă pentru a activa musculatura intestinală fără a afecta somnul. În plus, poate reduce balonarea și acumularea de gaze, simptome frecvent întâlnite în constipație.

„Plimbările scurte după masă, seara, pot ajuta la ameliorarea problemelor gastrointestinale comune, precum balonarea și flatulența”, spune medicul Michael Bass. „Mersul pe jos stimulează mișcarea intestinelor pentru a ajuta la deplasarea alimentelor prin tractul digestiv și la eliminarea gazelor”.

Medicul atrage atenția că medicamentele fără prescripție oferă adesea rezultate limitate în cazul balonării, în timp ce mersul pe jos este o soluție simplă, gratuită și sigură.

Legătura dintre stres și constipație

Stresul influențează direct digestia.

„Stresul poate perturba conexiunea dintre intestin și creier, poate modifica microbiota intestinală și poate încetini sau accelera digestia, ceea ce poate duce la balonare, constipație și chiar diaree”, explică Rao.

Activitatea fizică, chiar și de intensitate redusă, ajută la reducerea tensiunii și la îmbunătățirea stării generale. O plimbare seara poate deveni un moment de relaxare după o zi solicitantă.

Există și un efect social. Studiile arată că persoanele care fac mișcare împreună cu alții au o probabilitate mai mică de a suferi de constipație. Explicația ține de reducerea stresului și de menținerea consecvenței în activitatea fizică.

Alte obiceiuri utile pentru tranzitul de dimineață

Pe lângă mersul pe jos, medicii recomandă câteva ajustări simple ale rutinei de seară:

Hidratarea este esențială.

„Menținerea hidratării poate ajuta la prevenirea constipației prin menținerea scaunelor moi și hidratate”, spune Brown.

Relaxarea înainte de somn contează. „Calmarea minții prin respirație profundă sau meditație seara poate ajuta la asigurarea unui somn de calitate, care susține și sănătatea intestinală prin puternica legătură dintre intestin și creier”, spune doctorul Roshini Raj.

Alimentația bogată în fibre joacă un rol central. „Fibrele adaugă volum scaunelor și ajută la deplasarea lor ușoară prin tractul digestiv”, explică Rao.

Fructele, legumele, semințele, nucile și cerealele integrale sunt surse bune de fibre și ar trebui incluse la cină.