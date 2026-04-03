Mersul pe jos este cea mai accesibilă formă de antrenament, fiind o activitate cu impact redus și risc minim de accidentare. Deși adesea subestimat, un simplu „mers de bunic” practicat constant poate fi cheia pentru scăderea în greutate și îmbunătățirea sănătății mintale, scrie El Periodico.

Caloriile se topesc cu perseverență și răbdare

Experții în fitness subliniază că nu este nevoie de alergare sau de mers la sală pentru a vedea rezultate. Secretul constă într-o oră de mers, cu regularitate, practic în fiecare zi:

Ardere zilnică de calorii: O plimbare de o oră arde între 300 și 350 de calorii.

Impact anual: Mersul pe jos timp de o oră, zilnic, se traduce printr-un consum de aproximativ 75.000 – 78.000 de calorii pe an.

N-ai timp o oră? Doar 30 de minute de mers zilnic pot genera un deficit de 700 – 1.400 de calorii pe săptămână.

De ce să alegi mersul pe jos?

Nu necesită echipament special (doar încălțăminte adecvată) și poate fi practicat la orice vârstă.

Este metoda ideală pentru persoanele sedentare sau supraponderale de a iniția procesul de slăbire fără a pune presiune pe articulații.

Plimbările zilnice contribuie semnificativ la echilibrul mental, fie că sunt făcute de unul singur, fie în compania celor dragi.

Recomandarea experților

Susane Pata, specialist în cadrul Academiei Naționale Spaniole de Medicină Sportivă, avertizează că, deși mersul pe jos este extrem de eficient pe termen lung, acesta nu arde la fel de multe calorii ca alergatul.

De aceea recomandă mersul pe jos constant, dar în egală măsură, pentru o slăbire mai accelerată, combinarea mersului zilnic cu scurte sesiuni de exerciții mai intense. Pe care le poți realiza acasă sau în aer liber, nu neapărat prin exerciții istovitoare la sala de sport.

Pentru că nu ai nevoie de sesiuni epuizante la sală pentru a transforma sănătatea organismului; o viață activă bazată pe pași mărunți, dar siguri, generează beneficii cumulative remarcabile.