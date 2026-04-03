03 apr. 2026, Fitness
Nu trebuie să faci cardio sau exerciții cu greutăți pentru a slăbi/ Dacă mergi pe jos o oră în fiecare zi, în ritmul bunicii, vei consuma aproape 80.000 de calorii pe an
ID 99959773 © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Cuprins
  1. Caloriile se topesc cu perseverență și răbdare
  2. De ce să alegi mersul pe jos?
  3. Recomandarea experților

Mersul pe jos este cea mai accesibilă formă de antrenament, fiind o activitate cu impact redus și risc minim de accidentare. Deși adesea subestimat, un simplu „mers de bunic” practicat constant poate fi cheia pentru scăderea în greutate și îmbunătățirea sănătății mintale, scrie El Periodico.

Caloriile se topesc cu perseverență și răbdare

Experții în fitness subliniază că nu este nevoie de alergare sau de mers la sală pentru a vedea rezultate. Secretul constă într-o oră de mers, cu regularitate, practic în fiecare zi:

  • Ardere zilnică de calorii: O plimbare de o oră arde între 300 și 350 de calorii.

  • Impact anual: Mersul pe jos timp de o oră, zilnic, se traduce printr-un consum de aproximativ 75.000 – 78.000 de calorii pe an.

  • N-ai timp o oră? Doar 30 de minute de mers zilnic pot genera un deficit de 700 – 1.400 de calorii pe săptămână.

De ce să alegi mersul pe jos?

Nu necesită echipament special (doar încălțăminte adecvată) și poate fi practicat la orice vârstă.

Este metoda ideală pentru persoanele sedentare sau supraponderale de a iniția procesul de slăbire fără a pune presiune pe articulații.

- articolul continuă mai jos -

Plimbările zilnice contribuie semnificativ la echilibrul mental, fie că sunt făcute de unul singur, fie în compania celor dragi.

Recomandarea experților

Susane Pata, specialist în cadrul Academiei Naționale Spaniole de Medicină Sportivă, avertizează că, deși mersul pe jos este extrem de eficient pe termen lung, acesta nu arde la fel de multe calorii ca alergatul.

De aceea recomandă mersul pe jos constant, dar în egală măsură, pentru o slăbire mai accelerată, combinarea mersului zilnic cu scurte sesiuni de exerciții mai intense. Pe care le poți realiza acasă sau în aer liber, nu neapărat prin exerciții istovitoare la sala de sport.

Pentru că nu ai nevoie de sesiuni epuizante la sală pentru a transforma sănătatea organismului; o viață activă bazată pe pași mărunți, dar siguri, generează beneficii cumulative remarcabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți