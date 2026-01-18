Crezi că brânza „naturală”, tradițională, de casă, din lapte nepasteurizat, este sănătate curată? Ei bine, se pare că nu. Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist medicină de familie, a explicat, pentru G4Food.ro, că acest aliment poate ascunde bacteria Coxiella burnetii.

Din păcate, tradiția nu învinge microbiologia și trebuie să știți despre bacteria Coxiella burnetti că supraviețuiește ușor și poate da boli grave, dificil de diagnosticat.

Ce este bacteria Coxiella burnetti și cum ne afectează

“Natura vine cu surprise microscopice, precum bacteria Coxiella burnetti, care îți poate afecta inima, plămânii și ficatul. Ea trăiește la animale, mai ales la oi, capre și vaci, dar nu le îmbolnăvește grav, însă se elimină din corpul lor prin lapte, urină, fecale și placentă. Așadar, dacă laptele provenit de la animale nu este fiert/pasteurizat și din el se face brânză, bacteria aceasta poate ajunge direct în farfuria ta”, explică dr. Vintilescu.

Coxiella burnetti intră în corp și se ascunde în celule

„Bacteria Coexiella burnetti este perfidă și periculoasă, pentru că este foarte rezistentă. Ea supraviețuiește atât la frig, cât și la uscăciune și trăiește foarte mult timp. Biochimic, ea are o formă «adormită». Intră în corp și se ascunde în celule, mai ales în cele macrofage, adică exact în cele care ar trebui să o omoare. Astfel, ea le păcălește și se multiplică”, spune medicul.

Ce este febra Q și cum se manifestă

După ce organismul nostru este infectat cu bacteria Coxiella burnetti există riscul să apară febra Q.

„Boala poate începe cu febră, oboseală și dureri musculare, fix ca o gripă. Apoi simptomele dispar. Și fix de aici începe problema, pentru că la unii oameni bacteria rămâne în corp și trece în formă cronică, atacând inima, ficatul și plămânii.

De exemplu, endocardita cu Coxiella burnetti este una dintre cele mai grave și greu de tratat boli. Este lentă, tăcută și periculoasă, pentru că această bacterie nu crește ușor pe plăcile de cultură, în laboratorul de analize, deci este dificil de diagnosticat”, spune dr. Răzvan Vintilescu.

Brânza din lapte nepasteurizat poate veni cu niște riscuri

„Simptomele febrei Q sunt vagi și doar dacă medicul se gândește că ar putea fi acest diadnostic poate recomanda niște teste speciale. În general, din păcate, medicii bănuiesc alte diagnostic, iar Coxiella burnetti își vede de treabă mai departe. Eu nu spun că brânza din lapte nepasteurizat este neapărat rea, dar ea poate veni la pachet cu niște riscuri. Coxiella burnetti nu se vede, nu miroase și nici nu respect tradițiile, iar boala pe care o dă – febra Q – nu are simptome zgomotoase, ci avansează în tăcere. Așadar, atenție mare, pentru că tradiția este bună, dar microbiologia nu negociază”, avertizează medicul.