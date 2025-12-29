După perioadele bogate în mâncăruri sărate și calorice, tot mai mulți oameni caută opțiuni alimentare care să susțină sănătatea cardiovasculară. Nutriționiștii atrag atenția că nu toate produsele lactate sunt la fel. Unele pot avea un conținut mare de grăsimi, sare sau zahăr, atrage atenția verywellhealth.com. Totuși, unele pot avea efecte benefice asupra tensiunii arteriale, atunci când sunt consumate cu moderație.

Un exemplu este brânza elvețiană. Studiile arată că acest tip de brânză are mai multe caracteristici care o diferențiază de alte sortimente.

Are conținut scăzut de sare

Sodiul este unul dintre factorii care influențează direct tensiunea arterială. Pentru persoanele cu hipertensiune sau risc cardiovascular, reducerea aportului de sare poate avea efecte clare asupra sănătății inimii.

Deși sarea este un ingredient esențial în procesul de fabricare a brânzeturilor, brânza elvețiană are un conținut mai redus de sodiu. O porție de 28 de grame conține aproximativ 53 mg de sodiu, semnificativ mai puțin decât alte tipuri de brânză.

Gustul său este mai blând, mai puțin sărat, iar cercetările arată că reducerea sării în cazul acestui sortiment nu afectează textura sau aroma. În cazul altor brânzeturi, scăderea sodiului poate modifica gustul și consistența.

Conținutul exact de sodiu poate varia în funcție de producător. Informațiile se regăsesc pe eticheta produsului.

Este o sursă importantă de calciu

Calciul este cunoscut pentru rolul său în menținerea sănătății oaselor. Mai puțin cunoscut este faptul că acest mineral este esențial și pentru sistemul cardiovascular.

Mușchiul inimii are nevoie de calciu pentru a se contracta corect. Vasele de sânge folosesc, la rândul lor, calciul pentru reglarea tensiunii arteriale.

Aportul adecvat de calciu este asociat cu un risc mai mic de hipertensiune. De aceea, calciul este recomandat și în dieta DASH, una dintre cele mai eficiente diete pentru controlul tensiunii.

O porție de 28 de grame de brânză elvețiană furnizează aproximativ 252 mg de calciu. Necesarul zilnic pentru adulți este de 1.000–1.200 mg.

Are mai puține calorii

Excesul ponderal este un factor de risc major pentru hipertensiune. Menținerea unei greutăți sănătoase poate reduce semnificativ riscul cardiovascular.

Brânza elvețiană are un aport caloric moderat. O porție de 28 de grame conține aproximativ 111 calorii. Acest aspect o face mai ușor de integrat într-o dietă echilibrată, comparativ cu alte brânzeturi mai grase.

Conține peptide cu efect antihipertensiv

Un element mai puțin cunoscut al brânzei elvețiene este conținutul de peptide bioactive. Acestea sunt fragmente mici de proteine care pot avea efecte benefice asupra organismului.

Două peptide, cunoscute sub numele de Ile-Pro-Pro și Val-Pro-Pro, au fost asociate cu scăderea tensiunii arteriale. Studiile arată că ele pot inhiba enzima de conversie a angiotensinei, un mecanism similar cu cel al unor medicamente pentru hipertensiune.

Cercetările mai vechi au identificat aceste peptide în mai multe sortimente de brânză elvețiană.

Conține probiotice

Brânza elvețiană conține și bacterii benefice pentru intestin. Aceste probiotice contribuie la digestie și la absorbția nutrienților.

Este deja cunoscut că tot mai multe studii sugerează o legătură între sănătatea intestinală și tensiunea arterială. Un microbiom echilibrat este asociat cu un control mai bun al tensiunii și cu o sănătate cardiovasculară mai bună, ceea ce face ca probioticele să fie asociate cu o mai bună sănptate a inimii.

Cum poate fi consumată brânza elvețiană

Brânza elvețiană poate fi inclusă ușor în alimentația zilnică, în cantități moderate. Poate fi consumată ca gustare simplă sau integrată în mese echilibrate.

Este potrivită în sandvișuri cu pâine integrală și legume, dar poate fi servită și cu biscuiți din cereale integrale. Poate fi adăugată în salate sau combinată cu fructe precum mere, căpșuni sau pepene.

Specialiștii subliniază că beneficiile apar atunci când brânza este parte dintr-un stil de viață echilibrat. Consumul moderat, alături de legume, proteine de calitate și mișcare, rămâne cheia pentru sănătatea inimii.