Semințele de cânepă sunt un aliment complex, bogat în proteine, grăsimi sănătoase și antioxidanți, ce aduce multe beneficii organismului. Mulți oameni încă mai cred că semințele de cânepă și marijuana ar fi același lucru. Ei bine, nu! Semințele de cânepă provin, potrivit bbcgoodfood.com, din planta Cannabis sativa, însă, spre deosebire de marijuana, conțin sub 0,3% THC (tetrahidrocanabinolul – este unul dintre numeroșii compuși canabinoizi care au fost identificați în planta de cannabis), o cantitate prea mică pentru a produce efecte psihoactive. THC este principalul compus cu efect psihoactiv din produsul vegetal.

Semințele de cânepă sunt mici și au o aromă delicată de nucă. Practic, ele sunt nucile plantei de cânepă și sunt recunoscute pentru conținutul lor bogat în proteine vegetale, acizi grași esențiali și antioxidanți naturali, explică nutriționista Kerry Torrens.

Semințele de cânepă pot fi folosite, cu succes, în diferite preparate culinare, pentru că „inimile” lor (partea interioară a semințelor) sunt mai moi și dulcege.

Ce valori nutriționale au 10 g de semințe de cânepă

Calorii: 57 kcal

Proteine: 3,2 g

Grăsimi: 5 g (doar 0,5 g saturate)

Carbohidrați: 0,9 g

Fibre: 0,4 g

De asemenea, semințele de cânepă mai conțin și vitaminele A, D și E, dar și de calciu, magneziu și potasiu – toate aceste substanțe fiind nutrienți importanți pentru sistemul nervos, sănătatea oaselor și energia organismului.

Semințele de cânepă, sursă de proteine vegetale

Un beneficiu important al consumului de semințe de cânepă este conținutul lor proteic. Ele oferă toți cei nouă aminoacizi esențiali pentru buna funcționare a organismului, iar acest lucru face ca semințele de cânepă să fie o sursă completă de proteine vegetale, comparabilă cu proteinele din carne.

Mai mult, semințele de cânepă sunt ideale pentru vegetariani, vegani și sportivi, deoarece circa 25% din caloriile lor provin din proteine. De exemplu, albumina și edestine (proteinele principale) sunt ușor de digerat și asimilate eficient de organism.

Semințele de cânepă, bogate în Omega-3 și Omega-6

Semințele de cânepă sunt bogate în grăsimi sănătoase: Omega-3 și Omega-6.

Uleiul de cânepă conține peste 70% acizi grași polinesaturați, printre care:

Omega-3 (acid alfa-linolenic)

Omega-6 (acid linoleic)

Raportul optim de 3:1 între Omega-6 și Omega-3, din semințele de cânepă, ajută la menținerea sănătății inimii, a creierului și a imunității organismului.

De asemenea, aceste grăsimi esențiale au și proprietatea de a reduce inflamația și de a menține colesterolul în limite normale.

Semințele de cânepă conțin antioxidanți puternici

Semințele de cânepă sunt o sursă importantă de polifenoli, flavonoide și vitamina E – toate aceste substanțe fiind antioxidanți puternici. Acești compuși din ele au capacitatea de a ne proteja celulele de stresul oxidativ, prevenind îmbătrânirea prematură și diminunând riscul de boli cronice.

Semințele de cânepă îți susțin sănătatea inimii

Grăsimile nesaturate din semințele cânepă, dar și prezența aminoacidului arginină, le conferă acestora proprietatea de a susține sănătatea inimii.

Organismul nostru transformă arginine în oxid nitric, o substanță ce relaxează vasele de sânge și diminuează riscul de hipertensiune arterială.

Simptomele menstruale și ale menopauzei, diminuate cu semințe de cânepă

Studii preliminare sugerează că semințele de cânepă pot reduce simptomele premenstruale și pot ajuta la echilibrarea stărilor specifice menopauzei. Practic, acizii grași din ele influențează hormonii și inflamația.

Dermatita atopică, ameliorată cu ulei de cânepă

Potrivit unui studiu din 2005, uleiul de cânepă, atunci când este inclus în alimentația persoanelor cu dermatită atopică, are proprietatea de a reduce inflamația și mâncărimea pielii.

Acizii grași esențiali din cânepă contribuie la hidratarea naturală a pielii, îi mențin elasticitatea și o protejează de factorii externi.

Cum poți include semințele de cânepă în dieta ta

Semințele de cânepă pot fi cumpărate decojite, întregi sau măcinate, din magazine naturiste, supermarketuri sau online și se pot consuma în diverse moduri:

presărate peste cereale, smoothie-uri sau iaurt

adăugate în salate, pâine, granola sau deserturi

folosite pentru a prepara acasă lapte de cânepă

combinate cu alte semințe și nuci în gustări proteice

Specialitii recomandă să consumăm, zilnic, doar una-trei linguri de semințe de cânepă, ccea ce înseamnă echivalentul a 10–30 g.

Cine nu are voie semințe de cânepă și cine trebuie să le consume cu precauție

Sportivii profesioniști trebuie să le consume cu precauție, deoarece conțin urme de THC și ar putea ieși pozitivi la un test antidrug foarte sensibil

Femeile gravide sau cele care alăptează, dar și persoanele care urmează tratamente medicamentose, trebuie să discute cu medicul înainte de a recurge la consumul semințelor de cânepă

Reacțiile alergice sunt rare, dar persoane care au, deja, o alergie diagnosticată la alunele de pădure, pot fi sensibilie și la consumul de semințe de cânepă.

Semințele de cânepă, un aliment nutritiv și sănătos

Semințele de cânepă sunt un aliment natural, sănătos și nutritiv atribute ce le fac un aliat al menținerii organismului în parametrii optimi. De asemenea, ele oferă organismului proteine de calitate, acizi grași esențiali și antioxidanți.

Așadar, le poți introduce în dieta ta zilnică, pentru a beneficia de energia pe care o aduce consumul acestui aliment natural.