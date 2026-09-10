Românii sunt mai atenți la ingrediente și valorile nutriționale ale alimentelor, însă gustul rămâne principalul criteriu în alegerea unui preparat. În același timp, gătesc mai rar și folosesc tot mai mult social media pentru inspirație în bucătărie, potrivit unui studiu Kantar la solicitarea MAGGI România.

Unul din trei români se declară preocupat de alimentația echilibrată, față de 22% în 2020. Cu toate acestea, gustul continuă să fie criteriul principal atunci când aleg un preparat, indicat de 42% dintre respondenți, comparativ cu 40% la nivel european.

Datele provin din cel mai recent studiu privind obiceiurile alimentare, realizat de Kantar prin Mercury Plus Survey în România, în 2025, și au fost prezentate de MAGGI în contextul aniversării a 30 de ani de prezență pe piața locală.

Mai multă atenție la ingrediente, fără renunțarea la gust

Pentru doi din trei români, mâncarea pregătită acasă reprezintă cea mai echilibrată opțiune. Aproape jumătate dintre respondenți declară că sunt atenți la valorile nutriționale ale produselor pe care le consumă.

Interesul diferă însă în funcție de vârstă. Persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani sunt mai preocupate de aportul de proteine și de regimuri alimentare precum cel fără gluten sau keto. În cazul generațiilor mai în vârstă, preocupările sunt orientate în special către reducerea consumului de zahăr, colesterol și sare.

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Consumul de carne a crescut cu 15% față de 2020 și ajunge la 73% din populație. În rândul tinerilor adulți, consumul este mai redus, 66% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani declarând că mănâncă carne. Totodată, 34% dintre aceștia se identifică drept flexitarieni.

Românii gătesc mai rar și caută inspirație pe social media

Gătitul acasă rămâne o practică importantă, însă frecvența sa a scăzut cu 13% față de 2020. Evoluția este asociată cu schimbările aduse de munca hibridă și cu utilizarea mai frecventă a produselor gata de consum.

În paralel, mesele luate în afara casei au crescut cu 6%, iar gustările rapide sunt mai frecvente, în special în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 34 de ani.

Social media a devenit, de asemenea, o sursă importantă de inspirație pentru cei care gătesc. Aproape jumătate dintre românii care pregătesc mâncare acasă folosesc rețelele sociale pentru a găsi idei de rețete, una dintre cele mai ridicate ponderi înregistrate în Europa, potrivit studiului.

În ceea ce privește preparatele preferate, supa rămâne una dintre cele mai consumate opțiuni la prânz, fiind prezentă la aproape una din cinci mese. Urmează preparatele pe bază de cartofi, pui și porc. La cină, salatele ocupă primul loc.

„Românii sunt mai atenți la ceea ce mănâncă, dar nu vor să renunțe la gust. În același timp, au mai puțin timp pentru gătit și caută soluții simple, potrivite ritmului lor de viață”, a declarat Roxana Basarabă, Group Brand Manager MAGGI, Lead South-Eastern Europe.

Potrivit reprezentantei MAGGI, schimbările din comportamentul consumatorilor au determinat brandul să își adapteze constant rețetele și să ofere informații mai clare despre ingrediente și valorile nutriționale.