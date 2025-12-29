În fiecare an, apropierea unui nou început este suficientă pentru a-i face pe mulți oameni superstițioși. La urma urmei, nimeni nu vrea să înceapă cu stângul Noul An. Nu este deloc surprinzător, așadar, că multe culturi au tradiții legate de ce ar trebui și ce nu ar trebui să mănânci în Ajunul Anului Nou.

Vrei să ai bunăstare, sănătate, abundență și multe altele, în anul ce urmează? Iată, potrivit delish.com, ce alimente și activități sunt de evitat în noaptea de Revelion și de ce mâncăruri și băuturi norocoase te poți bucura din plin.

Nu mânca orice fel de fasole! Alege-o pe cea cu “ochi negri”

Există multe povești despre originea tradiției de a mânca fasole cu ochi negri („black-eyed peas”) de Anul Nou – toate spun că aceste boabe aduc noroc, sub formă de bani, în anul care vine. După cum spune și zicala: dacă „mănânci sărăcăcios de Anul Nou, vei mânca bogat tot restul anului”.

Evită pastele scurte și alege-le pe cele lungi!

În multe țări și culturi, consumul de tăiței sau paste lungi de Anul Nou simbolizează longevitatea și norocul. Preparatele cu tăiței lungi sunt considerate de bun augur.

Pentru că pastele lungi sugerează o viață lungă, e mai sigur să eviți pastele scurte. De asemenea, nu rupe pastele înainte de a le găti.

Evită crustaceele și alege somon sau ton

Crabii, homarii și alte crustacee se mișcă înapoi sau lateral, iar consumul lor de Anul Nou poate simboliza regresul, nu progresul.

Totuși, îți poți satisface pofta de fructe de mare alegând pești care înoată înainte, precum somonul sau tonul.

Nu mânca 12 boabe de struguri deodată!

La miezul nopții, în special în Spania și Mexic, oamenii încearcă să mănânce 12 boabe de struguri, cât mai repede, câte una pentru fiecare lună a anului ce urmează. Ideal este să încerci să nu te grăbești să mănânci strugurii simpli. Poți transforma experiența într-una festivă, cu struguri aromați, struguri cu prosecco sau cocktailuri cu struguri.

Evită alimentele albe și alege lintea!

Evită mâncărurile albe, precum orezul simplu, deoarece, în tradiția chineză, culoarea albă poate fi asociată cu ghinionul și moartea.

În schimb, poți adauga puțină culoare și noroc mesei tale consumând linte. În tradiția romanească, lintea simbolizează bogăția și norocul, deoarece boabele seamănă cu niște monede mici.

Nu spăla vasele! Lasă curățenia pe anul viitor

Dacă speli, mături sau arunci gunoiul de Anul Nou, riști să „cureți” norocul din casă. Mai bine comandă mâncare sau gătește ceva simplu și relaxează-te – mizeria va fi tot acolo și a doua zi.

Evită să mănânci păsări și alege porcul!

Dacă nu vrei ca norocul tău să zboare, evită păsările precum curcanul sau puiul. Carnea de porc, în schimb, simbolizează progresul și prosperitatea, deoarece porcii „sapă” înainte și sunt asociați cu abundența.

Nu consuma pâinea simplă, ci pune puțin unt pe ea!

În Irlanda, există atât de multe tradiții legate de pâine încât data de 1 ianuarie este numită de unii „Ziua pâinii cu unt”. Indiferent de tradiție, nu lăsa pâinea „goală” – unge-o cu un unt, aromat pentru noroc.

Nu prepara un desert pătrat, ci rotund!

Dacă vrei ca norocul să vină „în cerc complet” în noul an, deserturile rotunde – gogoși, prăjituri, trufe sau fursecuri – sunt alegerea ideală.

Nu folosi ceapa doar ca decor, ci mănânc-o!

În Grecia, ceapa este agățată la uși, de Anul Nou, un obicei care datează din Antichitate, când se credea că aduce fertilitate. Astăzi, simbolizează începuturi noi.

Mai bine gătește ceapa și transform-o într-un aperitiv delicios.

Nu sări peste șampanie, de Revelion!

Deschiderea unei sticle de șampanie de Anul Nou datează din anii 1800. Fiind asociată cu bogăția și nobilimea, consumul ei la miezul nopții este o modalitate de a întâmpina prosperitatea.

Evită pâinea goală pe dinăuntru! Alege să o umpli

Se spune că o pâine cu un gol mare de aer, tăiată de Anul Nou, este un semn rău. Ca să nu riști, alege pâini umplute, care garantează belșug și viață din plin.

Nu mânca orice fruct! Alege semințe de rodie!

Semințele de rodie sunt asociate cu fertilitatea și viața. În Grecia, rodia este aruncată pe podea, pentru ca semințele să se împrăștie, simbolizând abundența.

Nu servi doar biscuiți sărați, ci alege și covrigi!

În Germania, ruperea unui covrig de Anul Nou este o tradiție veche, pentru noroc și prosperitate. Covrigii simbolizează legătura și unitatea, așa că important este să fie împărțiți cu cei dragi.

Orice ai mânca, nu mânca tot din farfurie!

Se spune că dacă lași puțină mâncare în farfurie la finalul serii, anul care vine va fi unul al belșugului. Așa că renunță la „farfuria goală” și păstrează resturi pentru norocul tău viitor.