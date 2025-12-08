Dacă ai o boală de inimă sau chiar și doar hipertensiune, iarna este anotimpul în care inima suferă mai tare. Însă, potrivit dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, Coenzima Q10 poate fi de mare ajutor în susținerea sănătății inimii. Și pentru a beneficia de ea, poți lua suplimente sau poți include în dieta ta alimente bogate în această substanță.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Frigul face vasele de sânge să se strângă, tensiunea arterială să crească, iar inima va fi obligată să pompeze cu forță dublă, ca să poată împinge sângele. Pentru un cardiac, asta înseamnă muncă suplimentară a inimii, exact când corpul ar vrea doar să hiberneze. Când temperaturile scad, inflamațiile de grad mic cresc, sângele devine mai vâscos iar arterele mai rigide, deci angina va fi mai frecventă și vei avea palpitații, dificultate la respirație, presiune în piept, oboseală la eforturi mici și, uneori, senzația de greutate pe stern”, explică, pentru G4Food, dr. Răzvan Vintilescu.

Cum ajută Coenzima Q 10 funcționarea inimii

„În astfel de situații este necesară Coenzima Q 10. Ea ajută mitocondriile – aceste fabrici de energie ale celulelor – să producă APT – o moleculă care furnizează energie. Iarna, nivelul natural de Coenzima Q 10 din corp tinde să scadă, mai ales la vârstnici și la persoanele care iau statine – medicamente pentru reducerea colesterolului. Studiile arată că suplimentarea cu Coenzima Q 10 poate reduce oboseala cardiacă, poate îmbunătăți toleranța la efort și poate reduce inflamația. Fără un aport de Conezima Q 10 mușchiul cardiac funcționează ca un motor vechi căruia îi lipsește uleiul – merge, dar foarte greu”, spune medicul.

Ce alimente conțin Coenzima Q 10

Pentru a ne îmbunătăți nivelul de Conezima Q 10 putem lua suplimente, dar avem și alternativa naturală – alimente bogate în acest nutrient. Pentru o absorbție mai bună, se recomandă consumul alimentelor bogate în Q10 alături de cele bogate în grăsimi sănătoase.

Coenzima Q10 se găsește în alimente precum carnea (în special organe – ficat, inimă, rinichi), peștele gras (somon, ton, sardine), ouă, nuci, semințe, ulei de soia, spanac, broccoli, căpșuni și portocale.

Surse naturale de Q 10:

Organe de animale: Ficatul, inima, rinichii de vită (cantități mai mari).

Pește: Sardine, ton, somon, macrou, hering, păstrăv.

Carne: Mușchi de vită, porc, piept de pui.

Surse vegetale:

Legume: Spanac, broccoli, conopidă, cartofi, fasole.

Fructe: Căpșuni, portocale.

Leguminoase: Soia, arahide, linte.

Nuci și semințe: Alune, nuci, semințe de susan, fistic.

Uleiuri: Ulei de soia, ulei de rapiță, ulei de cocos, ulei de măsline.

Sfaturi pentru absorbția optima a Q10