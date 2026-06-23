Anxietatea dentară este una dintre cele mai răspândite temeri medicale, iar perspectiva unei intervenții chirurgicale precum rezecția apicală poate amplifica semnificativ nivelul de stres al pacienților.

Specialiștii spun însă că o bună informare despre procedură și despre metodele de control al anxietății contribuie la reducerea temerilor și la o experiență mai confortabilă. Un “amănunt” deloc de neglijat, îl constituie alimentația de după intervenție.

Dr. Gabriel Dumitru, medic specialist chirurgie dento-alveolară a explicat, într-un interviu acordat G4Food, ce este recomandat să mănânci în primele zile după operație.

Ce este rezecția apicală

G4Food: De ce apare frica de dentist?

Dr. Gabriel Dumitru: Teama de dentist poate varia de la o simplă stare de neliniște până la fobie dentară severă, care îi determină pe unii pacienți să evite tratamentele, chiar și atunci când acestea sunt necesare.

Printre cele mai frecvente cauze se numără experiențele neplăcute din trecut, teama de durere, frica de ace sau de anestezie, senzația de pierdere a controlului în timpul tratamentului, precum și disconfortul provocat de sunetele și mirosurile specifice cabinetului stomatologic. În unele cazuri, pacienții se tem și de eventuale complicații sau de un diagnostic nefavorabil. Dar cu pricepere și tact, stomatologul poate convinge pacientul să aibă încredere că procedurile nu sunt deloc dureroase. La finalul tratamentului, pacienții realizează că teama a fost nefondată.

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Manifestările anxietății dentare pot include palpitații, transpirații, tremur, greață, dificultăți de somn înaintea programării și tendința de a amâna sau evita vizita la medic.

G4Food: Ce este rezecția apicală?

Dr. Gabriel Dumitru: Rezecția apicală este o intervenție chirurgicală prin care îndepărtăm vârful rădăcinii unui dinte și țesutul inflamat sau infectat din jurul acestuia. De obicei, apelăm la această procedură atunci când un tratament de canal sau un retratament nu a reușit să rezolve complet problema. După intervenție, organismul are nevoie de câteva zile pentru vindecare, iar alimentația joacă un rol important. În această perioadă este bine să evitați alimentele care pot irita zona operată sau care necesită o masticație intensă.

Medic: „Iaurtul, supele cremă și piureurile sunt recomandate”

G4Food: Ce să nu mănânci după rezecția apicală?

Dr. Gabriel Dumitru: În primele zile, recomand pacienților să evite alimentele dure și crocante, precum covrigii, chipsurile, semințele, nucile sau pâinea foarte tare. Acestea pot traumatiza zona operată și pot provoca disconfort.

De asemenea, nu sunt indicate alimentele foarte fierbinți, foarte condimentate sau băuturile alcoolice. Este bine să evitați și mestecatul pe partea pe care s-a făcut intervenția, cel puțin până când sensibilitatea și inflamația se reduc.

G4Food: Ce poți mânca după rezecția apicală?

Dr. Gabriel Dumitru: Cele mai bune alegeri sunt alimentele moi și ușor de consumat. De exemplu, iaurtul, brânza proaspătă, ouăle, piureurile, supele cremă călduțe, pastele, orezul sau peștele bine gătit. Fructele moi, precum banana, sunt și ele o opțiune bună. Important este ca alimentele să nu fie nici foarte fierbinți, nici foarte reci și să nu necesite efort mare la mestecare.

G4Food: Ce alte recomandări importante mai aveți pentru pacienți

Dr. Gabriel Dumitru: În primele ore după intervenție, compresele reci aplicate pe obraz pot ajuta la reducerea umflăturii. Respectarea tratamentului prescris de medic și a indicațiilor postoperatorii este esențială pentru o vindecare rapidă. De asemenea, recomand evitarea fumatului și a efortului fizic intens, pentru câteva zile. Fumatul, în special, poate întârzia vindecarea și poate crește riscul apariției complicațiilor.”

G4Food: În ce situații trebuie să revii urgent la medicul stomatolog?

Dr. Gabriel Dumitru: O ușoară umflătură și un anumit grad de disconfort sunt normale după o rezecție apicală. Totuși, pacientul ar trebui să contacteze medicul dacă apar sângerări abundente, dureri foarte puternice, care nu cedează la medicația recomandată, febră, secreții purulente sau dacă umflătura continuă să crească după primele zile. De asemenea, orice dificultate la înghițire sau respirație reprezintă o urgență și necesită evaluare medicală imediată.