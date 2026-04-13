Alimentația și stilul de viață cântăresc mai mult decât genetica atunci când vine vorba despre durata vieții, arată cercetările recente. Aproximativ 75% din longevitate este influențată de obiceiuri precum dieta, mișcarea sau consumul de alcool și tutun, în timp ce factorii genetici contribuie în proporție de circa 25%, scrie publicația Parade.

Specialiștii în medicină funcțională spun că ceea ce mâncăm zilnic are un efect cumulativ asupra organismului. Dieta influențează nivelul glicemiei, inflamația, hormonii, sănătatea intestinală și energia, adică exact mecanismele care determină atât starea de zi cu zi, cât și modul în care îmbătrânim.

Cum ar trebui construită dieta pentru o viață mai lungă

Medicii recomandă o alimentație bazată pe alimente integrale, cât mai puțin procesate, cu accent pe proteine de calitate, grăsimi sănătoase și carbohidrați bogați în fibre. Acest tip de dietă ajută la menținerea unui nivel stabil al glicemiei, indicator asociat direct cu riscul de mortalitate.

În același timp, este important ca mesele să fie adaptate nevoilor reale ale organismului, nu rutinei sau plictiselii. Diversitatea alimentelor rămâne esențială pentru aportul complet de nutrienți.

Trei alimente asociate cu longevitatea

Specialiștii atrag atenția că nu există un singur „aliment-minune”, însă anumite produse consumate constant sunt corelate cu o viață mai lungă.

Ouăle

Sunt o sursă de proteine de înaltă calitate și conțin nutrienți importanți, precum colina, esențială pentru sănătatea creierului. Consumul moderat, aproximativ un ou pe zi, este asociat cu beneficii pentru funcțiile cognitive și cu o îmbătrânire mai sănătoasă.

Peștele gras

Specii precum somonul, macroul sau sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3, care susțin sănătatea inimii și a creierului. Studiile arată că persoanele care consumă pește de cel puțin două ori pe săptămână au un risc mai scăzut de mortalitate și de boli neurodegenerative.

Legumele cu frunze verzi

Spanacul, varza kale sau alte verdețuri sunt bogate în fibre și compuși care reduc inflamația și susțin sănătatea metabolică. Consumul zilnic este asociat cu încetinirea declinului cognitiv și cu un risc mai mic de boli cardiovasculare.

Mai mult decât ani în plus

Efectele alimentației se acumulează în timp. O dietă echilibrată nu doar că poate prelungi viața, ci contribuie și la menținerea unei stări bune de sănătate la vârste înaintate. Specialiștii subliniază că alimentația funcționează împreună cu somnul, nivelul de stres și activitatea fizică, iar rezultatele apar pe termen lung.