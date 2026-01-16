Anumite alimente au valoare nutrițională ridicată, dar și substanțe în compoziție care nu le permit absorbția unor nutrienți. Sunt antinutrienții, pe care îi găsim, de exemplu, în toate tipurile de nuci.

Compoziția nucilor

Având mai puțin de 50% apă, majoritatea au un cconținut redus de carbohidrați și unul ridicat de proteine (10-13%) și grăsimi sănătoase (30-60). De asemenea sunt bogate în minerale (potasiu, calciu, fosfor, fier, magneziu).

Dar în același timp, în nuci se găsesc antrinutrienți: fitați, tanin, oxalați și inhibitori de tripsină. Prezența acestora face ca mineralele de care avem atâta nevoie să nu se absoarbă atât de bine în organism. De asemenea poate afecta ingestia proteinelor. Și să facem mai mult rău decât bine.

Cum acționăm împotriva antinutrienților

Nu e nimic complicat. Pentru început, lăsăm nucile la înmuiat peste noapte în apă, cam 10-12 ore. Apoi scurgem apa, punem nucile pe un prosop de hârtie, le ștergem bine și le punem în frigider. Trebuie consumate în maxim 3 zile ca să nu germineze.

O altă variantă este să le prăjim ușor sau să le cumpărăm gata prăjite, pentru că la temperatură ridicată, anumiți antinutrienți dispar.

E mai bine să le consumăm crude sau prăjite?

Dacă le consumăm crude avem un aport mai mare de antioxidanți și nutrienți, deoarece temperatura ridicată distruge și o parte a acestora. Dar prăjindu-le eliminăm antinutrienții care împiedică absorbția mineralelor benefice.

Așa că răspunsul corect la întrebare este că ar trebui să le combinăm și să consumăm și nuci crude și prăjite pentru a beneficia de toate calitățile lor nutriționale.