Primele tensiuni între statele Mercosur privind aplicarea acordului comercial cu Uniunea Europeană

01 iul. 2026, Articole / Reportaje
Primele tensiuni între statele Mercosur privind aplicarea acordului comercial cu Uniunea Europeană
Foto: Flickr
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Cel mai recent summit al liderilor din Mercosur, desfășurat marți în Paraguay, a scos la iveală primele dezacorduri dintre statele membre în privința implementării acordului comercial încheiat cu Uniunea Europeană, relatează Le Figaro, potrivit Mediafax.

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, gazda reuniunii și responsabil cu predarea președinției rotative a blocului către Uruguay, a criticat ceea ce a numit „asimetriile” existente în interiorul Mercosur.

„Terenul de concurență nu este egal pentru toată lumea; nu avem aceeași piață, aceleași industrii sau aceeași logistică”, a declarat acesta la deschiderea summitului de la Luque, în apropiere de Asunción.

La 35 de ani de la înființarea Mercosur, în 1991, Santiago Peña a cerut „rezultate concrete” pentru corectarea unor dezechilibre pe care le consideră persistente și care, în opinia sa, lasă „un gust amar” în contextul acordului semnat în ianuarie cu Uniunea Europeană, document care mai trebuie încă ratificat.

„Care este rostul negocierilor cu Europa dacă accesul la noi piețe nu ajută la dezvoltarea celor care nu sunt încă dezvoltate?”, a întrebat liderul paraguayan, făcând referire la modul în care sunt distribuite exporturile către Uniunea Europeană între statele membre Mercosur.

- articolul continuă mai jos -

Santiago Peña a susținut că problema ține de echitate.

„Un Mercosur fără echitate este orice altceva decât un bloc fratern”, a afirmat acesta, întrebându-și omologii: „Vrem un Mercosur în care cei mai puternici îi calcă în picioare pe cei mai slabi?”.

În cadrul acordului, Uniunea Europeană oferă cote de import cu avantaje tarifare, care sunt împărțite între statele membre ale Mercosur.

„Dacă Mercosur dorește să fie credibil în străinătate, trebuie mai întâi să fie echitabil pe plan intern”, a mai declarat președintele Paraguayului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
30 iun.
Berea revine pe stadioane / Parlamentul a adoptat modificarea Legii 4 privind competițiile sportive / Băuturile cu până la 5% alcool vor putea fi comercializate în timpul competițiilor
Berea revine pe stadioane / Parlamentul a adoptat modificarea Legii 4 privind competițiile sportive / Băuturile cu până la 5% alcool vor putea fi comercializate în timpul competițiilor
Articole / Reportaje
30 iun.
Aflată în insolvență, ferma Avicolă Șerban își vinde platformele avicole pentru 16,5 milioane de euro/Activele ajung la Familia Safir
Aflată în insolvență, ferma Avicolă Șerban își vinde platformele avicole pentru 16,5 milioane de euro/Activele ajung la Familia Safir
Articole / Reportaje
30 iun.
INS: Prețurile ouălor au scăzut în majoritatea piețelor agroalimentare / Cum au evoluat cartofii, mierea, ceapa și spanacul
INS: Prețurile ouălor au scăzut în majoritatea piețelor agroalimentare / Cum au evoluat cartofii, mierea, ceapa și spanacul
Articole / Reportaje
29 iun.
Alternativă la cartof: fermierii din Harghita încep să planteze afine, zmeură și coacăze / „Sunt încercări timide peste tot în județ”
Alternativă la cartof: fermierii din Harghita încep să planteze afine, zmeură și coacăze / „Sunt încercări timide peste tot în județ”
Articole / Reportaje
29 iun.
Etichete noi pentru apă. Producătorii vor fi obligați să specifice localitatea, județul sursei și tratamentele aplicate
Etichete noi pentru apă. Producătorii vor fi obligați să specifice localitatea, județul sursei și tratamentele aplicate

Cele mai noi articole

Probiotice sau fibre? Ce contează mai mult pentru sănătatea intestinului și ce recomandă specialiștii
Probiotice sau fibre? Ce contează mai mult pentru sănătatea intestinului și ce recomandă specialiștii
Trucul simplu care poate face cafeaua mai gustoasă, potrivit fizicienilor / Totul ține de modul în care torni apa
Trucul simplu care poate face cafeaua mai gustoasă, potrivit fizicienilor / Totul ține de modul în care torni apa
Înghețata îngrașă? Cum o alegi corect și cât poți mânca fără să-ți afecteze silueta / Răspunsul nutriționistului Tania Fântână: O înghețată bună nu este neapărat cea „fără zahăr” sau „fitness”
Înghețata îngrașă? Cum o alegi corect și cât poți mânca fără să-ți afecteze silueta / Răspunsul nutriționistului Tania Fântână: O înghețată bună nu este neapărat cea „fără zahăr” sau „fitness”
VIDEO | Liviu Dobre, CEO Agricover Holding: „La o producție de 5 tone la hectar, fermierul nu-și acoperă decât cheltuielile directe”
VIDEO | Liviu Dobre, CEO Agricover Holding: „La o producție de 5 tone la hectar, fermierul nu-și acoperă decât cheltuielile directe”
INTERVIU Partea I | Cum să începi să gătești ca să devină o pasiune/ Laura Laurențiu (blogger culinar): Cred că relația cu bucătăria e una intimă, pentru fiecare însemnând ceva diferit. Pentru cei mai norocoși, printre care mă număr și eu, e o bucurie
INTERVIU Partea I | Cum să începi să gătești ca să devină o pasiune/ Laura Laurențiu (blogger culinar): Cred că relația cu bucătăria e una intimă, pentru fiecare însemnând ceva diferit. Pentru cei mai norocoși, printre care mă număr și eu, e o bucurie