Cel mai recent summit al liderilor din Mercosur, desfășurat marți în Paraguay, a scos la iveală primele dezacorduri dintre statele membre în privința implementării acordului comercial încheiat cu Uniunea Europeană, relatează Le Figaro, potrivit Mediafax.

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, gazda reuniunii și responsabil cu predarea președinției rotative a blocului către Uruguay, a criticat ceea ce a numit „asimetriile” existente în interiorul Mercosur.

„Terenul de concurență nu este egal pentru toată lumea; nu avem aceeași piață, aceleași industrii sau aceeași logistică”, a declarat acesta la deschiderea summitului de la Luque, în apropiere de Asunción.

La 35 de ani de la înființarea Mercosur, în 1991, Santiago Peña a cerut „rezultate concrete” pentru corectarea unor dezechilibre pe care le consideră persistente și care, în opinia sa, lasă „un gust amar” în contextul acordului semnat în ianuarie cu Uniunea Europeană, document care mai trebuie încă ratificat.

„Care este rostul negocierilor cu Europa dacă accesul la noi piețe nu ajută la dezvoltarea celor care nu sunt încă dezvoltate?”, a întrebat liderul paraguayan, făcând referire la modul în care sunt distribuite exporturile către Uniunea Europeană între statele membre Mercosur.

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Santiago Peña a susținut că problema ține de echitate.

„Un Mercosur fără echitate este orice altceva decât un bloc fratern”, a afirmat acesta, întrebându-și omologii: „Vrem un Mercosur în care cei mai puternici îi calcă în picioare pe cei mai slabi?”.

În cadrul acordului, Uniunea Europeană oferă cote de import cu avantaje tarifare, care sunt împărțite între statele membre ale Mercosur.

„Dacă Mercosur dorește să fie credibil în străinătate, trebuie mai întâi să fie echitabil pe plan intern”, a mai declarat președintele Paraguayului.