Ministrul Agriculturii dă vina pe „brânza franțuzească și avocado” pentru creșterea deficitului: „Dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că balanța comercială va crește”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus miercuri, într-o conferință de presă, că dacă vrem să mâncăm „brânză franțuzească și avocado” în locul produselor românești deficitul comercial va crește, potrivit antena3.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială, va crește. Noi avem și nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii fusese întrebat despre deficitul comercial, adică faptul că importăm mult mai multe produse alimentare decât exportăm. „Eu nu pot să fac prosciutto în România”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Reporterul i-a atras atenția că România importă și lapte crud, 50%, conform datelor Institutului Național de Statistică. „35% din producția din România de lapte crud se exportă dacă nu știați”, a replicat ministrul.

În aceeași conferință de presă, ministrul Agriculturii a avertizat că dacă Guvernul elimină plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază inflația ar putea ajunge la 15%.

„În anul 2024, acest mecanism privind plafonarea adaosului comercial a adus o inflaţie de doar 5,5%. Haideţi să ne uităm în momentul de faţă cât este inflaţia şi eu vă spun sincer că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie până în luna decembrie de aproape 15%”, a spus Barbu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.