Fără mic dejun înainte de 10 și shake „rețetă proprie” în fiecare zi. Regulile alimentare ale lui Cindy Crawford care o mențin în formă la 60 de ani

16 apr. 2026, Nutriție
Pe lângă sport și Pilates, Cindy Crawford mizează pe o alimentație echilibrată și pe postul intermitent, evitând micul dejun înainte de ora 10 și antrenându-se pe stomacul gol. Iată cum reușește supermodelul să se mențină în formă la 60 de ani, potrivit goodhousekiping.

Dincolo antrenamentele de sport și Pilates, Cindy Crawford acordă o atenție deosebită alimentației și urmează principiile postului intermitent.

„Dacă sunt acasă, țin puțin post intermitent. De obicei nu mănânc micul dejun înainte de ora 10 și, de cele mai multe ori, mă antrenez înainte să mănânc”, a povestit ea în podcastul The Bossticks Podcast.

Modelul a detaliat și regulile sale zilnice în materie de alimentație, explicând că își începe ziua cu un shake pregătit acasă, care îi oferă energie până la prânz.

„Îmi fac singură shake-ul. Se mai schimbă ingredientele, dar în prezent conține lapte de cocos, un sfert de banană – pentru că mi s-a spus că altfel e prea mult zahăr –, o mână de spanac și mentă, apoi adaug pudră de colagen, cacao, semințe de in și de cânepă”, a spus ea.

În plus, băutura include și rădăcină de maca, un supliment sub formă de pudră bogat în fibre, proteine, carbohidrați, aminoacizi, vitamine și minerale.

Evită glutenul

Cindy Crawford a mai spus că, în general, mănâncă „cam orice”, însă evită glutenul, deoarece nu o face să se simtă bine. „Nu mănânc multă pâine, dar la prânz aleg de obicei o salată cu o sursă de proteină”, a explicat ea.

Aceeași formulă simplă o păstrează și la cină, unde optează pentru „proteină și legume”. Supermodelul a mai dezvăluit în trecut că prioritizează alimentele integrale în locul celor procesate sau ambalate, fără să renunțe complet la mici plăceri.

„Consum alcool, de exemplu tequila simplă, cu gheață. Evit cocktailurile, precum margarita, pentru că mă simt mai bine fără zahăr”, a declarat ea pentru Allure. „Dacă fiica mea vrea să facă brownies din când în când, mănânc și eu unul alături de ea.”

Un echilibru realist, care pare să funcționeze.

Vin, bere sau tărie: care tip de alcool are cel mai mic risc pentru sănătate? Studiu pe 340.000 de oameni
De la kiwi și cireșe amare până la ouă și avocado: ce să mănânci înainte de culcare pentru un somn mai bun, potrivit nutriționiștilor / Alimentele care susțin producția de melatonină și relaxarea organismului
„Ozempic natural” descoperit de cercetători cu ajutorul AI / Cercetătorii au identificat o moleculă care reduce apetitul fără efecte secundare
De ce pâinea te poate îngrășa chiar și atunci când mănânci „corect”: ce au descoperit cercetătorii
Ce să mănânci când lipidele din sânge sunt crescute?/ Dr. Diana Albu, medic specialist medicină internă, spune care sunt alimentele benefice atunci când ai această tulburare metabolică
