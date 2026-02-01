Sarea este necesară în organism. Fie că vorbim de copii, adulți sau bătrâni, cu toții avem nevoie de sare. Însă consumată în exces, pe termen lung, ne expune la unele riscuri pentru sănătate. Iar alimentele ultraprocesate din magazin sau conservate care conțin prea mult sodiu ne dau peste cap consumul de sare din dietă. Astfel, dietele occidentale au acest risc, de a utiliza prea multă sare, ceea ce crește riscul bolilor cardiovasculare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Însă când vine vorba de copii, lucrurile sunt puțin diferite. Efectele consumului excesiv de sare nu se văd imediat totuși, în timp efectul este același. De aceea, specialiștii au câteva recomandări cu privire la consumul de sare la copii. Noile date arată cât de important este să limităm sarea în dieta copiilor pentru prevenirea tensiunii arteriale păstrată în viața adultă, dar și ce alimente ar trebui consumate mai rar, arată BBC Good Food.

Sodiul, necesar în organism

Sodiul este un mineral esențial pentru funcționarea normală a organismului, iar sarea de masă – cel mai comun mod de a-l consuma – este binecunoscută pentru impactul asupra tensiunii arteriale la adulți. Cercetările arată că un consum ridicat de sodiu este asociat și cu creșterea tensiunii arteriale la copii și adolescenți, ceea ce poate crește riscul de boli cardiovasculare pe termen lung.

Limitele recomandate de sare pentru copii

Cantitatea maximă de sare recomandată depinde de vârsta copilului:

Sub 1 an: mai puțin de 1 g pe zi;

1–3 ani: mai puțin de 2 g pe zi;

4–6 ani: mai puțin de 3 g pe zi;

7–10 ani: mai puțin de 5 g pe zi;

11 ani și peste: mai puțin de 6 g pe zi.

Aceste limite includ atât sarea adăugată la mâncare, cât și cea prezentă în alimentele procesate sau gata preparate.

Alimente cu un conținut ridicat de sare

Majoritatea sării pe care o consumă copiii nu provine din adăugarea la masă, ci din alimentele procesate sau ambalate. Pâinea, cerealele pentru micul dejun și brânzeturile conțin deja sare, dar nu ar trebui evitate complet, deoarece furnizează nutrienți importanți precum carbohidrați, proteine, calciu, fosfor și vitamine din grupul B.

În schimb, unele produse ar trebui reduse sau consumate ocazional: mezelurile procesate (inclusiv bacon și șuncă), preparatele tip „fast food” și gustările sărate precum chipsurile și biscuiții, care pot avea niveluri foarte ridicate de sodiu.

Sfaturi practice pentru reducerea aportului de sare la copii

Nutriționiștii recomandă părinților câteva strategii simple pentru a reduce consumul de sare în alimentația copiilor:

Limitează gustările ambalate, cum sunt chipsurile, biscuiții sau mezelurile, la ocazii speciale și oferă în schimb fructe, batoane de legume, iaurt, popcorn nesărat sau nuci (dacă copilul are vârsta potrivită).

Gătește mese din ingrediente proaspete fără a adăuga sare; folosește în schimb lămâie, ierburi aromatice și condimente pentru aromă.

Alege supe preparate acasă în loc de cele din conserve sau pachete, deoarece acestea din urmă pot fi foarte sărate.

Redu utilizarea cuburilor de concentrat, sosurilor din comerț, sosului de soia și marinadelor, care sunt surse ascunse de sare.

În loc de un sandviș cu șuncă și brânză, oferă variante precum pui cu salată, ouă cu maioneză sau unt de arahide (dacă nu există alergii).

Limitează mesele în oraș sau „takeaway”-urile, preferând preparate gătite acasă.

Reducerea aportului de sare poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase și la prevenirea hipertensiunii pe termen lung, fiind un pas important pentru sănătatea copiilor încă din primii ani de viață.