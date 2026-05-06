Ficatul gras este una dintre cele mai frecvente afecțiuni metabolice după vârsta de 50 de ani, iar specialiștii atrag atenția că stilul de viață și alimentația pot face diferența. Potrivit publicației spaniole El Economista, postul intermitent poate fi o strategie utilă pentru reglarea metabolismului, însă anumite băuturi consumate regulat pot sprijini procesul natural de curățare a ficatului și reducerea acumulării de grăsime.

Ficatul gras, cunoscut medical drept steatoză hepatică, apare atunci când grăsimea se acumulează în exces în ficat. În timp, această acumulare poate duce la inflamație, fibroză și, în cazuri severe, ciroză. Iar după 50 de ani, riscul crește din cauza încetinirii metabolismului, a rezistenței la insulină și a schimbărilor hormonale.

Potrivit sursei citate, perioadele de post alimentar pot contribui la reducerea stresului metabolic și la îmbunătățirea funcției hepatice. Totuși, specialiștii spun că alimentația zilnică rămâne esențială, iar lichidele consumate pot avea un rol important.

Cele opt băuturi recomandate pentru sănătatea ficatului

Ceai cu lămâie

Este una dintre cele mai simple variante. Combinația dintre hidratare și vitamina C poate sprijini funcția antioxidantă a organismului și digestia.

Cafeaua

Studiile au arătat că un consum moderat de cafea este asociat cu un risc mai mic de fibroză hepatică și poate avea efect protector asupra ficatului.

- articolul continuă mai jos -

Ceai verde

Bogat în antioxidanți, în special catechine, ceaiul verde este asociat cu reducerea stresului oxidativ și susținerea metabolismului grăsimilor.

Suc de sfeclă

Sfecla este bogată în nitrați și antioxidanți care pot sprijini funcția hepatică și circulația sanguină.

Infuzii cu ghimbir

Ghimbirul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare și pentru rolul său în digestie.

Apă cu turmeric

Turmericul conține curcumină, un compus asociat cu reducerea inflamației și protejarea ficatului.

Suc natural de grapefruit

Acesta conține antioxidanți și compuși bioactivi care pot susține metabolizarea grăsimilor.

Apă simplă

Poate părea banal, dar hidratarea corectă este esențială pentru funcționarea optimă a ficatului.

Ce trebuie evitat

Specialiștii avertizează că băuturile benefice nu pot compensa un stil de viață dezechilibrat. Pentru persoanele cu ficat gras, este recomandată reducerea:

alcoolului;

băuturilor cu zahăr;

produselor ultraprocesate;

grăsimilor saturate.

După 50 de ani organismul răspunde diferit la alimentație și perioadele de post. De aceea, strategiile de prevenție și control devin mai importante. Specialiștii recomandă ca orice schimbare alimentară semnificativă, inclusiv postul intermitent, să fie discutată cu medicul, mai ales în cazul persoanelor cu diabet, afecțiuni metabolice sau tratamente cronice.