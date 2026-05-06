8 băuturi recomandate pentru ficatul gras / Ce spun specialiștii despre detoxifierea naturală a organismului după 50 de ani

06 mai 2026, Nutriție
8 băuturi recomandate pentru ficatul gras / Ce spun specialiștii despre detoxifierea naturală a organismului după 50 de ani
FOTO: Magnific

Ficatul gras este una dintre cele mai frecvente afecțiuni metabolice după vârsta de 50 de ani, iar specialiștii atrag atenția că stilul de viață și alimentația pot face diferența. Potrivit publicației spaniole El Economista, postul intermitent poate fi o strategie utilă pentru reglarea metabolismului, însă anumite băuturi consumate regulat pot sprijini procesul natural de curățare a ficatului și reducerea acumulării de grăsime.

Ficatul gras, cunoscut medical drept steatoză hepatică, apare atunci când grăsimea se acumulează în exces în ficat. În timp, această acumulare poate duce la inflamație, fibroză și, în cazuri severe, ciroză. Iar după 50 de ani, riscul crește din cauza încetinirii metabolismului, a rezistenței la insulină și a schimbărilor hormonale.

Potrivit sursei citate, perioadele de post alimentar pot contribui la reducerea stresului metabolic și la îmbunătățirea funcției hepatice. Totuși, specialiștii spun că alimentația zilnică rămâne esențială, iar lichidele consumate pot avea un rol important.

Cele opt băuturi recomandate pentru sănătatea ficatului

  1. Ceai cu lămâie

Este una dintre cele mai simple variante. Combinația dintre hidratare și vitamina C poate sprijini funcția antioxidantă a organismului și digestia.

  1. Cafeaua

Studiile au arătat că un consum moderat de cafea este asociat cu un risc mai mic de fibroză hepatică și poate avea efect protector asupra ficatului.

- articolul continuă mai jos -

  1. Ceai verde

Bogat în antioxidanți, în special catechine, ceaiul verde este asociat cu reducerea stresului oxidativ și susținerea metabolismului grăsimilor.

  1. Suc de sfeclă

Sfecla este bogată în nitrați și antioxidanți care pot sprijini funcția hepatică și circulația sanguină.

  1. Infuzii cu ghimbir

Ghimbirul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare și pentru rolul său în digestie.

  1. Apă cu turmeric

Turmericul conține curcumină, un compus asociat cu reducerea inflamației și protejarea ficatului.

  1. Suc natural de grapefruit

Acesta conține antioxidanți și compuși bioactivi care pot susține metabolizarea grăsimilor.

  1. Apă simplă

Poate părea banal, dar hidratarea corectă este esențială pentru funcționarea optimă a ficatului.

Ce trebuie evitat

Specialiștii avertizează că băuturile benefice nu pot compensa un stil de viață dezechilibrat. Pentru persoanele cu ficat gras, este recomandată reducerea:

  • alcoolului;
  • băuturilor cu zahăr;
  • produselor ultraprocesate;
  • grăsimilor saturate.

După 50 de ani organismul răspunde diferit la alimentație și perioadele de post. De aceea, strategiile de prevenție și control devin mai importante. Specialiștii recomandă ca orice schimbare alimentară semnificativă, inclusiv postul intermitent, să fie discutată cu medicul, mai ales în cazul persoanelor cu diabet, afecțiuni metabolice sau tratamente cronice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
05 mai
Ce ascunde sarea iodată din bucătărie / Beneficiile, riscurile și adevărul despre consumul de iod și cum afectează organismul lipsa iodului
Ce ascunde sarea iodată din bucătărie / Beneficiile, riscurile și adevărul despre consumul de iod și cum afectează organismul lipsa iodului
Nutriție
05 mai
Apa caldă cu lămâie: mit sau adevăr? Ajută cu adevărat la slăbit? Tania Fântână (nutriționist): „Grăsimea corporală nu se topește de la un ingredient special”
Apa caldă cu lămâie: mit sau adevăr? Ajută cu adevărat la slăbit? Tania Fântână (nutriționist): „Grăsimea corporală nu se topește de la un ingredient special”
Nutriție
04 mai
De ce postul intermitent ar putea prelungi viața / Ce se întâmplă în corp după ce mănânci din nou
De ce postul intermitent ar putea prelungi viața / Ce se întâmplă în corp după ce mănânci din nou
Nutriție
04 mai
Ce să faci la prima oră a dimineții dacă vrei să slăbești/ Nutiționist Tania Fântână: Obiceiurile de zi cu zi fac diferența
Ce să faci la prima oră a dimineții dacă vrei să slăbești/ Nutiționist Tania Fântână: Obiceiurile de zi cu zi fac diferența
Nutriție
03 mai
Condimentul folosit de secole în bucătărie, care ar putea ajuta la slăbit / Studiul care arată efecte directe asupra grăsimii și colesterolului
Condimentul folosit de secole în bucătărie, care ar putea ajuta la slăbit / Studiul care arată efecte directe asupra grăsimii și colesterolului