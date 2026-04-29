Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a semnalat, în fața Comisiei pentru Agricultură din Senat, o problemă pe care o consideră sistemică în piața inputurilor agricole: mecanismul discountului condiționat la produsele de protecție a plantelor funcționează fără reguli clare și poate genera pierderi semnificative pentru fermieri, conform unui comunicat transmis de asociație.

Potrivit AAC, practica presupune facturarea la prețul de listă, urmată de acordarea unui discount de 30–50% doar dacă plata este făcută exact la termen. În cazul unei întârzieri, chiar și minore, discountul este anulat integral, iar fermierii pot ajunge să plătească penalități și sume mult mai mari decât cele anticipate inițial. Organizația susține că există cazuri în care datoriile s-au multiplicat de două sau trei ori, inclusiv situații în care, după achitarea unor sume confirmate de furnizor, fermierii au primit ulterior somații de executare silită.

Președintele LAPAR, Matei Titianu, a descris fermierii drept „veriga cea mai slabă” din lanțul agricol, invocând lichiditatea sezonieră limitată și puterea redusă de negociere. El a cerut reguli care să facă mecanismul mai previzibil, fără a bloca instrumentele comerciale existente.

La rândul său, Vlad Macovei, președintele AFF și membru în conducerea AAC, a vorbit despre o problemă structurală în relația dintre distribuitori și fermieri, unde contractele de adeziune limitează capacitatea de negociere a acestora din urmă. În cadrul audierii, un fermier afectat a descris public cum întârzierile la plată pot declanșa o „spirală” a datoriilor, în care penalitățile cresc, discountul dispare, iar accesul la inputuri pentru sezonul următor devine condiționat.

AAC leagă această situație de o criză mai amplă de finanțare în agricultură, acumulată în ultimii ani pe fondul secetei, pandemiei, războiului din Ucraina și al presiunilor comerciale. Organizația susține că lipsa unor politici de refacere a capacității financiare a fermelor a dus la retragerea băncilor din finanțarea sectorului, iar întârzierile la plata subvențiilor APIA au agravat problemele de lichiditate. În aceste condiții, mulți fermieri au ajuns să depindă de creditul furnizor sau de împrumuturi prin IFN-uri.

În același context, reprezentanții sectorului au readus în discuție necesitatea unui mecanism de gestionare a riscurilor, bazat pe constituirea unui fond de despăgubire din reținerea a 3% din plățile directe APIA, considerat esențial pentru creșterea accesului la finanțare.

Pentru corectarea dezechilibrelor, AAC propune mai multe măsuri: obligativitatea menționării explicite a prețului net în contracte, plafonarea penalităților de întârziere, recunoașterea juridică a confirmărilor de sold, introducerea unui termen de grație înainte de executare silită și extinderea cadrului privind practicile comerciale neloiale, în linie cu Directiva UE 2019/633.

Organizația avertizează că executarea silită a fermierilor poate duce la blocarea activității, prin poprirea conturilor și a utilajelor, și solicită adoptarea rapidă a unor măsuri, inclusiv prin ordonanță de urgență, urmate de o reglementare legislativă mai amplă în Parlament.