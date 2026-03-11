Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, avertizează că România nu are o strategie clară pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, în condițiile în care acesta ar putea intra în aplicare provizorie în perioada următoare. Potrivit europarlamentarului român, unul dintre puținele mecanisme care pot proteja fermierii europeni în fața importurilor din America Latină este clauza de salvgardare, introdusă în urma presiunilor exercitate de Parlamentul European în timpul negocierilor.

Victor Negrescu a explicat că Parlamentul European a reușit să obțină unele garanții suplimentare în negocierile privind acordul UE-Mercosur, inclusiv mecanisme de control mai stricte și proceduri simplificate pentru intervenție atunci când piața europeană este afectată.

„Clauza de salvgardare, cea prin care protejăm fermierii europeni, a fost introdusă ca urmare a demersurilor făcute de Parlamentul European și e important de menționat lucrul acesta. Mai mult, prin prisma faptului că în Parlamentul European nu a existat o majoritate pentru a sprijini acordul cu Mercosur, am reușit să obținem în negocieri mai mult din partea statelor membre, adică garanții suplimentare, mecanisme de control suplimentare, proceduri simplificate. Nu la nivelul dorit, dar am făcut niște pași înainte și aș zice că inclusiv trimiterea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost un pas important făcut de noi, tocmai pentru a trage acest semnal de alarmă”, a precizat Victor Negrescu, conform AGRO TV.

Negrescu a atras atenția că acordul comercial riscă să intre în aplicare provizorie pentru statele din America Latină care îl vor aproba, ceea ce ar putea pune presiune asupra agriculturii europene. În acest context, clauza de salvgardare ar putea deveni primul instrument prin care statele membre își pot apăra producătorii agricoli.

„În contextul în care, din nefericire, acordul riscă să intre în aplicare provizoriu, cel puțin cu statele din America Latină care vor aviza acest acord, atunci clauza de salvgardare reprezintă un prim pas pentru a ne proteja, dar eu cred că România trebuie să facă mai multe în acest sens”, a spus europarlamentarul.

Victor Negrescu a criticat lipsa unei strategii naționale privind modul în care România ar putea beneficia de acordul comercial cu Mercosur. Potrivit acestuia, instituțiile responsabile de politica comercială nu au prezentat o viziune clară despre cum ar putea România să câștige piețe sau să protejeze sectoarele vulnerabile.

”Marea problemă cu aceste acorduri comerciale, pe care eu le susțin de regulă, este că România nu are o strategie pentru ele. Pentru acordul cu Mercosur, reprezentanții din Guvernul României responsabili cu comerțul exterior nu au prezentat o strategie, nu au venit cu o viziune despre cum câștigăm piețe, inclusiv pentru zona agricolă, cum folosim materia primă complementar cu materia primă din România, pentru a crea produse cu valoare adăugată, adică să importăm doar ce avem nevoie. Cum ne asigurăm că ne protejăm piața pe care o avem în Franța, în Germania, în Belgia, în așa fel încât să nu pierdem din cota de piață. Cum protejăm producătorii de pui românesc, cum protejăm producătorii de grâne. (…) Aici mi-aș fi dorit ca abordarea să fie diferită, iar cei responsabili să se gândească la aceste aspecte și să discute cu fermierii români”, a subliniat Victor Negrescu.

În opinia sa, autoritățile române ar trebui să analizeze mai atent impactul acordului și să colaboreze mai strâns între instituții, în special între Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Externe.

