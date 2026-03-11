Cafeaua cu lămâie a devenit unul dintre acele trucuri de slăbit care circulă rapid pe rețelele sociale. Este promovată ca băutură „topește grăsimea” și ca soluție simplă pentru kilogramele în plus. Ideea pare seducătoare. Cafeaua este deja asociată cu energie și metabolism mai alert. Iar lămâia are reputația unui ingredient „curat”, folosit frecvent în curele de detox sau hidratare. Însă un articol publicat de HealthShots arată că această combinație este mai degrabă un val de entuziasm online decât o formulă dovedită științific pentru slăbit.

Dimple Jangda, expertă în Ayurveda și sănătatea digestivă, explică faptul că ambele ingrediente pot avea avantaje separat. Dar amestecarea lor nu creează automat o băutură cu efect accelerat asupra pierderii în greutate. Potrivit sursei, nu există dovezi științifice care să arate că asocierea dintre cafea și lămâie slăbește mai eficient decât fiecare ingredient consumat separat, în contexte normale de alimentație și mișcare.

HealthShots amintește că există totuși explicații pentru reputația de „ajutor” în curele de slăbire. Cofeina este cunoscută pentru faptul că poate crește temporar nivelul de energie, poate susține efortul fizic și poate influența oxidarea grăsimilor. Articolul invocă inclusiv un studiu din 2023 publicat în Clinical Nutrition, care a asociat consumul de cafea cu reducerea grăsimii corporale totale. Lămâia, la rândul ei, a fost legată de beneficii metabolice modeste într-o cercetare publicată în 2008 în Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. Cu toate acestea, autorii subliniază că nimic nu demonstrează că băute împreună cele două ingrediente capătă un efect special de ardere a grăsimii.

- articolul continuă mai jos -

Ambele, acide

Aici intervine și partea mai puțin populară a poveștii. Atât cafeaua, cât și lămâia sunt acide, iar consumul lor împreună, mai ales pe stomacul gol, poate crea disconfort digestiv. Combinația poate provoca aciditate, senzație de arsură, indigestie, diaree sau iritație gastrică. Dimple Jangda avertizează în mod special asupra unei variante și mai problematice, aceea în care lămâia este adăugată într-o cafea cu lapte, pentru că această combinație poate agrava tulburările digestive.

Pe lângă stomac, și dinții pot avea de suferit. Un studiu din 2015 publicat în PLOS One, arată că sucul de lămâie are un potențial ridicat de eroziune dentară. Chiar mai mare decât în cazul multor alte băuturi. Expunerea repetată la un amestec acid precum cafeaua cu lămâie ar putea slăbi smalțul în timp, în special la persoanele cu dinți sensibili.

Asta nu înseamnă că ingredientele nu au deloc părți bune. Atât cafeaua, cât și lămâia aduc antioxidanți. Cafeaua conține acid clorogenic și este descrisă, pe baza unei lucrări publicate în 2013 în Antioxidants, drept una dintre cele mai bogate surse de antioxidanți dintre băuturi. Lămâia aduce vitamina C și alți compuși antioxidanți specifici citricelor.

Lămâia conține în jur de 53 mg de vitamina C la 100 de grame, conform datelor USDA. Cafeaua a fost asociată cu o posibilă îmbunătățire a hidratării pielii și a funcției de barieră cutanată.

Pentru energie, cafeaua neagră poate rămâne o opțiune utilă. Pentru hidratare, lămâia poate fi consumată separat, de pildă în apă, în alt moment al zilei. Însă pierderea în greutate de durată rămâne legată de alimentație echilibrată, mișcare și consecvență, nu de combinații virale. Publicația recomandă și evitarea acestui amestec în cazul persoanelor care au reflux, aciditate sau sensibilitate dentară.