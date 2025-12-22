Pentru cei care preferă preparatele consistente, bulzul este o alegere populară. La târgul de Crăciun din Craiova, un bulz de aproximativ 350 de grame costă 28 de lei.

Mămăliga umplută cu brânză și servită fierbinte este una dintre opțiunile rapide pentru cei care vor o masă sățioasă în timp ce se plimbă printre căsuțele decorate festiv.

Istoria bulzului românesc

Potrivit tradiției culinare românești, așa cum reiese de pe jurnalul.ro, bulzul este un preparat specific ciobanilor din Munții Carpați, apărut din nevoia unei mese simple, consistente și ușor de pregătit la foc deschis. Realizat din mămăligă și brânză de burduf, bulzul era copt inițial direct în jar, pe piatra vetrei, fără adaosuri sofisticate.

De-a lungul timpului, rețeta s-a diversificat, fiind îmbogățită cu unt, smântână, ouă, cârnați sau slănină, iar bulzul a devenit un preparat apreciat în toate regiunile României. Există variante locale – cu caș afumat în Bucovina, cu multă smântână în Ardeal sau cu jumări în Muntenia și Oltenia –, însă esența rustică s-a păstrat.

Gustul autentic, consistența și legătura strânsă cu viața pastorală au transformat bulzul într-un simbol al gastronomiei tradiționale românești, prezent atât în bucătăria de la stână, cât și în meniurile restaurantelor cu specific românesc.