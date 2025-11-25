Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas nu a însemnat doar zgomotul motoarelor și adrenalina de pe circuit, ci și o demonstrație impresionantă de opulență gastronomică. Chefi celebri și restaurante exclusiviste au adus preparate fine chiar în inima paddock-ului, acolo unde echipele se pregătesc pentru cursă și unde accesul rămâne rezervat celor dispuși să cheltuiască zeci de mii de dolari, relatează Las Vegas Weekly.

Gordon Ramsay, în propriul „F1 Garage”

Chef Gordon Ramsay a adus experiența fine dining lângă linia boxelor, transformând F1 Garage într-un pop-up inspirat din restaurantele sale celebre. Conceptul a pornit dintr-o discuție cu CEO-ul F1, Stefano Domenicali, și vizează ridicarea nivelului gastronomic din culisele competiției.

„De câte ori am fost la un Grand Prix și am fost puțin dezamăgit de partea de mâncare și băuturi? Mereu e ceva rapid, de luat din mers. Acum putem, în sfârșit, să ne răsfățăm cu adevărat”, spus Ramsay. Chef-ul a explicat și motivația din spatele proiectului: „Vor să ridice ștacheta, nu doar la nivel de entertainment, ci și în ceea ce privește mâncarea. Și nu există o platformă mai bună pentru asta decât aici, în Vegas”.

Experiența, în valoare de 28.000 de dolari, includea acces la Paddock Club, o vedere directă asupra liniei boxelor și un meniu all-inclusive semnat de Ramsay. Chef-ul britanic, fan înrăit F1, nu a ratat ocazia să glumească: „Visul meu era să am o mașină de Formula 1, dar sunt prea mare, sunt prea gras!”.

El a subliniat și presiunea unică din culisele competiției: „Nivelul de presiune din acea echipă și din acel mediu este incredibil. Combinarea acestui context cu mâncare excelentă, cocktailuri incredibile și o vedere panoramică asupra liniei boxelor este un vis”.

„Sunt bilete foarte scumpe, cam 30.000 de dolari de persoană”

O altă atracție exclusivistă a fost Papi Steak Garage, un spațiu gândit ca un templu al exagerării culinare, accesibil doar celor 75 de oaspeți dispuși să plătească aproximativ 30.000 de dolari, pe lângă biletul de Paddock Club.

„Sunt bilete foarte scumpe, cam 30.000 de dolari de persoană. Singura modalitate de a intra este cu un bilet Papi Steak Garage, un eveniment separat”, explică Evan Polott, general manager la Papi Steak Las Vegas.

Aici, banii devin doar decor. „Vegas este cunoscut pentru ospitalitatea sa și pentru faptul că încearcă să depășească întotdeauna orice limită. Și, de multe ori, banii nu sunt un obstacol. De obicei nu există buget”, spune Polott.

Dar opulența nu este suficientă fără viziune: „Oricine poate să arunce bani într-un spațiu, dar ai nevoie de o echipă care să execute perfect și să înțeleagă viziunea”, adaugă acesta.

Celebrul „Beef Case” de 1.000 de dolari (un tomahawk prezentat într-o servietă strălucitoare, cu muzică, lumini și un grătar încins) a fost una dintre vedetele serii. Cu decor din catifea, accente aurii, candelabre, flori proaspete și un DJ personal, experiența a replicat magnificul Fontainebleau Las Vegas în mijlocul paddock-ului. Chef Sean Hamada a coordonat preparatele care au inclus Wagyu, caviar și un bufet premium.

Experiența a fost completată și cu un bufet gourmet cu rulouri de homar, carne premium, stridii pe gheață, stații de gătit live cu paste făcute manual și preparate cu trufe.

Printre atracții s-au numărat experiența omakase pregătită în fața oaspeților și vata de zahăr modelată în formă de cască de pilot.