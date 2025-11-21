Celebrul chef Gordon Ramsay nu este departe de a se transforma în personajul ideal pentru serialul tv Hell’s Kitchen, lansat în 2005 și care i-a adus notorietatea. În timpul fiecărui episod, acesta pune la punct diferiți chef prezentați ca haotici și care gestionează localuri în cădere liberă, victime sacrificale pe altarul audienței.

Însă mai nou și propriile sale afaceri tind să devină criticabile în același tip de registru și să arate exact problemele pe care de obicei le reproșează altora. Cotidianul britanic The Times a pus cap la cap o serie de date și mărturii care alcătuiesc un tablou surprinzător.

În sinteză, businessurile care îi poartă numele au încheiat anul 2024 cu pierderi de 15,5 milioane de lire sterline. O cifră care contrastează puternic cu imaginea strălucitoare care îl însoțește peste tot: cinele mondene în restaurantul său de trei stele Michelin din Chelsea, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Londra, aparițiile cu familia Beckham, inaugurarea noului local din Mayfair, deschis în locația unei glorii trecute a bucătăriei de lux din Marea Britanie, Le Gavroche.

La suprafață totul pare să funcționeze perfect, dar în culise motorul dă rateuri, și nu puține. Tăierile de personal au afectat aproape 200 de angajați, iar mai multe localuri de nivel mediu sau chiar populare din cadrul grupului, precum Street Burger și Street Pizza, precum și cafenelele sub brandul Bread Street Kitchen, au tras obloanele. Ba chiar și micul burger bar din interiorul Harrods, care propunea burgeri de vită wagyu de 100 de euro, a fost închis. În prezent, datoria totală a grupului se apropie de 55 de milioane de euro.

Cum arată criza restaurantelor în Marea Britanie

Datele deloc înfloritoare ale afacerilor lui Ramsay, dincolo de eventuale chestiuni proprii de administrare, nu fac decât să întregească un tablou internațional HoReCa în criză. Costuri tot mai ridicate pentru facturile la utilități, chirii mari, criză de personal, schimbarea obiceiurilor de consum. În general, oamenii pur și simplu ies mai puțin, iar atunci când ies comandă puțin. În plus, în UK se adaugă și problemele legate de Brexit.

Doar în Marea Britanie, amintește cotidianul britanic, zeci de restaurante și gastropub-uri se închid săptămânal, inclusiv localuri aparținând unor nume de răsunet din industrie. În ianuarie, cheful italian Giorgio Locatelli a anunțat că închide Locanda Locatelli din Londra. Grupul de restaurante al lui Rick Stein din West Country a închis o locație în Wiltshire și cafeneaua Stein’s Coffee Shop din Padstow, Cornwall.

Afacerea bucătarului italian Gino D’Acampo a intrat în insolvență în luna mai. Neat Burger, start-up-ul de burgeri pe bază de carne sintetică susținut de Lewis Hamilton și Leonardo DiCaprio, și-a închis ultimele restaurante britanice în aprilie. Și nici lanțurile de fast-food nu sunt imune. Pizza Hut, de exemplu, închide 68 de restaurante, cu o pierdere de 1.210 locuri de muncă

Rețeta pentru supraviețuire?

Unii chefi se adaptează la vremuri. Stuart Gillies, care a condus compania lui Ramsay la nivel global între 2010 și 2018, reduce prețurile la noile sale restaurante din Kent, Number Eight în Sevenoaks și Bank House în Chislehurst. „Avem cocktailuri de la 7 lire și 19,95 lire pentru două feluri la prânz, de luni până vineri, inclusiv supă de toamnă și plăcintă cu vită și ciuperci”, spune el.

El schimbă meniurile mai des pentru a profita de fluctuațiile prețurilor ingredientelor. „Monitorizăm prețurile zilnic și dacă ceva explodează, îl scoatem. Trebuie să menții valoarea. Dacă ridici prețurile, oamenii nu se mai întorc.”

Yotam Ottolenghi este de acord că accesibilitatea contează mai mult ca niciodată. El laudă noile rostiserii de pui, magazinele alimentare care oferă mâncare gata pe loc și lanțurile coreene și filipineze care se înmulțesc în marile orașe. Ca răspuns la scăderea apetitului, Heston Blumenthal a lansat un meniu „mindful”, cu porții reduse, la Fat Duck, în Bray, Berkshire. Antony Worrall Thompson introduce mai multe meniuri de tip sharing.

În contratendință, chiar în vremuri de criză, noi jucători din sectorul „value”, în special Public House Group, au deschis gastropub-uri accesibile precum Pelican și Fat Badger în vestul Londrei. „Sunt prolifici, dar au simțul măsurii și sunt atenți să nu se extindă prea repede, ceea ce diluează forța brandul”, comentează un chef cu o lungă experiență de manager în spate, citat de ziarul britanic.

Ramsay, de obicei foarte vocal, a refuzat să fie intervievat pentru acest articol, dar surse din companie spun că dorința sa de expansiune nu este deloc diminuată de pierderile recente. Grupul său a mai avut perioade de criză, de exemplu, în 2007, datora fiscului britanic peste 7 milioane de lire fiind pe un trend masiv de pierdere. Atunci a reușit să evite insolvența separând operațiunile din Paris, Los Angeles și Praga, concediind un sfert din personalul de la sediul londonez și investind 5 milioane de lire din banii proprii în companie.