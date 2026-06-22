România a cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea flexibilizării regimului de protecție aplicabil ursului brun în statele unde populația acestei specii a atins și menține o stare favorabilă de conservare. Solicitarea a fost formulată în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), desfășurată la Luxemburg.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, care participă la reuniunea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană.

România și Slovacia au transmis o poziție comună

Potrivit ministrului, România și Slovacia au înaintat o poziție comună prin care solicită Comisiei Europene inițierea unei evaluări privind posibilitatea introducerii unei flexibilități sporite pentru populațiile de urs brun care au atins un nivel favorabil de conservare pe termen lung.

Autoritățile române susțin că actualul regim de protecție nu reflectă realitățile din toate statele membre și că situația diferă semnificativ de la o țară la alta. „Trebuie continuate discuțiile cu comisarul pe mediu pentru a vedea care sunt soluțiile la această problemă. România cere în mod expres să flexibilizăm aceste măsuri care vizează statutul de specie strict protejată în toată Uniunea Europeană, pentru că nu sunt la fel toate țările și nu este aceeași situație în Italia, în Spania și în România, unde avem peste 10.000 de urși”, a declarat Tanczos Barna.

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Ministrul Agriculturii a subliniat că problema atacurilor urșilor nu afectează doar activitatea agricolă, ci și siguranța populației. Potrivit acestuia, pagubele provocate de urși vizează culturile agricole, efectivele de animale și gospodăriile din zonele rurale, iar în unele cazuri sunt puse în pericol chiar viețile oamenilor.

Subiectul a fost inclus pe agenda reuniunii AGRIFISH în contextul solicitărilor repetate venite din partea fermierilor și autorităților locale din regiunile afectate.

România caută soluții și pentru criza exporturilor de ovine

Pe lângă problema urșilor, delegația României a adus în discuție și dificultățile cu care se confruntă sectorul ovin. Tanczos Barna a anunțat că, în cadrul reuniunii de la Luxemburg, vor avea loc discuții și cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, în vederea identificării unor soluții pentru deblocarea exporturilor de ovine.

Exporturile au fost afectate de restricțiile impuse în urma apariției pestei micilor rumegătoare. „Din cauza pestei micilor rumegătoare, exportul a fost interzis nu doar în Uniunea Europeană, ci și în alte state terțe. Această interdicție pune în pericol soarta sectorului”, a afirmat ministrul.

Potrivit oficialului, luni dimineață, la Bruxelles, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a avut discuții cu reprezentanții direcției de specialitate din cadrul Comisiei Europene. În cadrul întâlnirii au fost prezentate mai multe variante pentru depășirea actualei crize și pentru reluarea exporturilor.

Tanczos Barna a precizat că, începând din această săptămână, ar putea avea loc întâlniri la nivel tehnic între experții Comisiei Europene și reprezentanții României pentru analizarea situației.

Fermierii rămân prioritatea, susține ministrul

Ministrul interimar al Agriculturii a declarat că, indiferent de contextul politic intern, autoritățile trebuie să continue demersurile pentru sprijinirea fermierilor și rezolvarea problemelor cu care se confruntă sectorul agricol. „Indiferent de ce se întâmplă la nivelul Guvernului, indiferent ce se întâmplă în Parlament, noi trebuie să căutăm și să găsim soluții pentru fermieri, indiferent de criza politică care, din păcate, persistă în România”, a transmis Tanczos Barna.

Discuțiile de la Luxemburg sunt importante pentru România atât din perspectiva gestionării populației de urs brun, cât și pentru viitorul exporturilor de ovine, două teme care au un impact direct asupra activității fermierilor și asupra economiei rurale.