Urangutanii din pădurile tropicale din Borneo nu consumă plante la întâmplare, ci le aleg în mod selectiv pe cele cu proprietăți antimicrobiene, antiinflamatoare și cicatrizante, potrivit unui studiu realizat pe baza a două decenii de observații. Descoperirea sugerează că aceste primate folosesc remedii naturale pentru a-și menține sănătatea, un comportament cunoscut drept automedicație, notează Mediafax.

Cercetarea, publicată în revista științifică Scientific Reports, a analizat comportamentul urangutanilor sălbatici din pădurea de turbă Sebangau, din Kalimantanul Central, pe insula Borneo.

Oamenii de știință au observat că anumite plante apăreau împreună în dieta animalelor mult mai frecvent decât ar fi fost de așteptat întâmplător. Analizele au arătat că acestea conțin compuși cu efecte antimicrobiene, antiinflamatoare sau care favorizează vindecarea rănilor.

„În acest stadiu, nu putem spune că urangutanii se «diagnostichează» în mod conștient în același mod în care ar face-o oamenii. Cu toate acestea, descoperirile noastre sugerează că aceștia consumă selectiv anumite plante cu proprietăți medicinale în moduri care depășesc simpla nutriție”, a declarat Georgia Allen, autoarea principală a studiului.

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Potrivit cercetătorilor, multe dintre plantele identificate nu fac parte din alimentația obișnuită a urangutanilor, ceea ce indică faptul că sunt consumate pentru beneficii specifice și nu ca sursă de hrană.

Deocamdată nu este clar dacă acest comportament este instinctiv sau dacă este învățat și transmis între generații.

Fenomenul nu este unic în lumea primatelor. Cercetări anterioare au arătat că și cimpanzeii consumă plante pentru a combate infecțiile cu paraziți intestinali, iar comportamente similare au fost observate la bonobo, gorile și giboni.

Studiul a fost coordonat de Georgia Allen, sub îndrumarea cercetătoarelor Kimberley Hockings și Elodie Freymann. Autorii au remarcat că unele dintre plantele consumate de urangutani sunt folosite și de comunitățile indigene din zonă în medicina tradițională, subliniind importanța păstrării acestor cunoștințe pentru protejarea biodiversității.