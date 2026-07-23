Armatorii au suspendat temporar intrarea navelor în porturile ucrainene de la Marea Neagră folosite pentru exporturile agricole. Decizia a fost luată după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale, a declarat ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, arată Agerpres, citând Reuters.

Ucraina nu a introdus restricții oficiale asupra navigației. Suspendarea aparține companiilor care dețin sau operează navele, pe fondul creșterii riscurilor de securitate. „Începând de astăzi, intrarea navelor a fost suspendată. Aceasta este o decizie luată de armatori. Ucraina, ca stat, nu a impus nicio restricție”, a declarat Vîsoțki pentru agenția Interfax-Ucraina.

Traderii și analiștii consultați de Reuters estimează că Ucraina a pierdut aproximativ o treime din capacitatea de export al cerealelor prin porturile sale de la Marea Neagră. Atacurile cu rachete și drone au afectat porturile, infrastructura logistică și siguranța navelor comerciale.

Armatorii refuză să intre în porturile ucrainene

Brokerii susțin că armatorii sunt tot mai reticenți să trimită nave în zonă din cauza riscurilor de război. În același timp, mai mulți traderi și-au suspendat achizițiile de produse agricole ucrainene.

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Taras Vîsoțki a precizat că Ucraina dispune de rute și infrastructuri alternative, care sunt în prezent subutilizate. Acestea ar putea prelua o parte din fluxurile comerciale blocate la Marea Neagră.

Din 2023, Ucraina exportă o mare parte din cereale prin propriul coridor maritim. Ruta a fost creată după retragerea Rusiei din acordul care garantase anterior trecerea în siguranță a transporturilor agricole prin Marea Neagră. În ultimele săptămâni, atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de mare adâncime și a navelor internaționale s-au intensificat. Duminică, o rachetă rusească a lovit o navă care transporta porumb în apropiere de Odesa. În atac au murit nouă membri ai echipajului, cetățeni ai Indiei și Siriei, precum și un pilot ucrainean, potrivit autorităților de la Kiev.

Nicio navă nu a traversat coridorul ucrainean

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că cel puțin trei nave comerciale civile au fost atacate de Rusia în ultimele zile. „Astăzi, zero nave au trecut prin coridorul maritim al Ucrainei de la Marea Neagră, chiar în perioada de vârf a recoltei. Aceasta este o formă de terorism economic și umanitar deliberat”, a scris Sîbiha pe rețeaua X.

Ucraina a solicitat organizarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Reuniunea ar urma să aibă loc luni.

Moscova susține că atacurile sale vizează infrastructura portuară și navele care sprijină armata ucraineană.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov și Marea Neagră. Campania urmărește izolarea Peninsulei Crimeea, ocupată de Rusia, și reducerea veniturilor obținute de Moscova.

Rusia a introdus miercuri o interdicție temporară asupra circulației navelor pe timpul nopții în și din portul Novorossiisk. Portul gestionează până la o treime din exporturile rusești de cereale, astfel că restricțiile pot afecta și fluxurile comerciale ale Rusiei.