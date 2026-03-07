Carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci, în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. ANPC a dat amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși

07 mart. 2026, Articole / Reportaje
Carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci, în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. ANPC a dat amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși
Mizerie cruntă, carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci – asta au găsit comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANCP) în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. Au fost aplicate amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși.

În perioada 2–6 martie 2026, ANPC a verificat peste 1.700 de operatori economici. Verificările realizate au evidențiat neconformități majore, în special în spațiile destinate pregătirii produselor alimentare pentru consumatori, fiind identificate deficiențe semnificative privind igiena, întreținerea spațiilor și respectarea condițiilor de depozitare și manipulare a alimentelor.

Principalele neconformități constatate au fost: întreținerea necorespunzătoare a blocurilor alimentare și a zonelor de recepție, cu pereți afectați de mucegai, murdărie și igrasie, precum și existența unor conductoare electrice neizolate și a unor utilaje incomplete sau deteriorate; depozitarea materiei prime în condiții improprii procesului de producție, cu potențial de afectare a siguranței alimentare; pavimente degradate, cu porțiuni lipsă, pe suprafața cărora s-au acumulat impurități grosiere, reziduuri alimentare și lichide; prestarea serviciilor în spații neautorizate; prezența insectelor în blocul alimentar; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină, impurități și reziduuri alimentare; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni și măsuri. Astfel, s-au dat 1.167 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,81 milioane de lei și 894 de avertismente. Au fost oprite definitiv de la comercializare produsele neconforme, în valoare de peste 260.000 de lei. De asemenea, s-a decis oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 2,09 milioane de lei. O măsură mai dură s-a luat pentru 40 de operatori economici, respectiv oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Din 20 martie, timp de trei zile, musulmanii sărbătoresc Ramazan Bayram / Ce se mănâncă la finalul Ramadanului și de ce este numită „sărbătoarea dulce” a musulmanilor
Din 20 martie, timp de trei zile, musulmanii sărbătoresc Ramazan Bayram / Ce se mănâncă la finalul Ramadanului și de ce este numită „sărbătoarea dulce” a musulmanilor
Ce au mâncat Nicușor Dan și ceilalți lideri europeni la summitul Uniunii Europene
Ce au mâncat Nicușor Dan și ceilalți lideri europeni la summitul Uniunii Europene
Preţul alimentelor a crescut în Golful Persic, după blocarea Strâmtorii Ormuz
Preţul alimentelor a crescut în Golful Persic, după blocarea Strâmtorii Ormuz
Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, între mesajele apicultorilor
Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, între mesajele apicultorilor
Consumul zilnic de cafea sau ceai poate proteja creierul, arată un nou studiu
Consumul zilnic de cafea sau ceai poate proteja creierul, arată un nou studiu

Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
Copii, elevi, studenţi şi alergători de cursă lungă sunt aşteptaţi la linia de start a crosului orgaznizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 4 aprilie
Copii, elevi, studenţi şi alergători de cursă lungă sunt aşteptaţi la linia de start a crosului orgaznizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 4 aprilie
Cum arată un cheeseburger „simplu” într-un restaurant cu stea Michelin Green / Chef: „Cred că gustul de ars a devenit un profil de aromă în sine”
Cum arată un cheeseburger „simplu” într-un restaurant cu stea Michelin Green / Chef: „Cred că gustul de ars a devenit un profil de aromă în sine”
Ce cumpără românii cel mai des: cartofi, citrice și tot mai multe ouă bio
Ce cumpără românii cel mai des: cartofi, citrice și tot mai multe ouă bio
VIDEO | De ce se spune despre câini că „vânează trufe”/ Proprietar plantație: „Orice câine poate fi învățat să caute trufe, dar la început erau câini de vânătoare”
VIDEO | De ce se spune despre câini că „vânează trufe”/ Proprietar plantație: „Orice câine poate fi învățat să caute trufe, dar la început erau câini de vânătoare”