„Agricultura nu este doar o activitate profitabilă, ci și una superbă, plină de viață și foarte potrivită pentru tineri”, crede Gabriel Stoian, președintele Comunității Tinerilor Antreprenori din Agricultură (CATA). Tocmai pentru a demonstra aceste lucruri, CATA a lansat programul „Caravana Profitului”. Evenimentul a avut loc marți, într-o fermă din Gurbănești, jud. Călărași.

„Caravana profitului”, un program axat pe aspecte practice

„Caravana profitului” este gândită ca un program itinerant de evenimente organizate direct în ferme. Scopul este de a arăta cum se poate realiza eficientizarea lucrărilor în scopul obținerii unui profit cât mai mare. Pentru acest lucru, caravana este structurată în jurul a zece evenimente 100% practice. În timpul lor, fermierii pot vedea și testa efectiv soluții reale pentru creșterea profitabilității. Între ele se află și elemente de agricultură de precizie, cum ar fi folosirea dronelor.

„CATA a pornit un program foarte îndrăzneț, complet și gratuit. Ne-am asumat o misiune grea, facem voluntariat, dar o facem cu drag, gratuit și așteptăm cât mai multi fermieri să se alăture”, a arătat Gabriel Stoian, președinte CATA.

Headerul minune, care culege boabele din spic

Programul a debutat în ferma Marcellino Impex,din Gurbănești, Călărași, Proprietarul ei, Marcello Daniliuc, a prezentat invitaților câteva dintre realizările sale și utilajele cu care s-a dotat de curând.

Un utilaj care a captat atenția este headerul care culege boabele direct de pe spic, produs de Slavyanka. „Dacă vorbim de eficiență, viteza de înaintare de teren se dublează. Am avut surpriza anul trecut să recoltez pe timp de noapte, ceea cu celelalte echipamente convenționale nu am reușit. Marea problemă, știți foarte bine, este atunci când cultura este deja ajunsă la maturitate și s-ar putea recolta, dar nu putem face acest lucru din cauza paiului, care trage umiditate. Cu acest header nu mai avem problema respectivă, așa am putut recolta pe timp de noapte. Totodată, un mare avantaj este că putem recolta chiar și după 3-4 litri de ploaie și, deci, putem intra mai devreme la recoltat”, a explicat gazda evenimentului.

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Mzuri, tehnologia care susține succesul culturilor

Marcello Daniliuc a mai împărtășit și alte câteva dintre secretele reușitei sale.

„În tehnologia Mzuri, de la ploi începând de la șase litri pe metru pătrat, deja poți avea o cultură de succes. Pot da în scris că acea cultură va rezista cel puțin două săptămâni, fără a mai veni încă o dată ploaie, chiar și pe temperaturi ridicate”, a arătat fermierul.

Pentru neavizați precizăm că tehnologia Mzuri este un sistem agricol de tip strip-till – prelucrare în benzi – care combină într-o singură trecere afânarea solului pe o bandă îngustă, aplicarea îngrășămintelor și semănatul.

Semănatul timpuriu, o șansă în plus pentru profitabilitate

Marcello Daniliuc a subliniat și faptul că este important ca activitatea de însămânțare să se efectueze cât mai devreme în cursul anului.

„Vă recomand tuturor să încercați să semănați cât mai timpuriu. Nu mai stați cu teamă cu sămânța în magazie, pentru că dacă vin precipitații, cum au venit târziu anul trecut, nu aceea e rețeta câștigătoare. Degeaba aștepți cu sămânța în magazie și ploile vin la jumătatea lui octombrie sau la început de noiembrie, pentru că cultura aceea nu va mai cumula gradele necesare. Gândiți-vă că una este să fie sămânța deja în pământ și să vină ploi la sfârșit de octombrie, deja startul e mult mai bun și alta e să înființezi după aceea. Și gândiți-vă că ai posibilitatea de a înființa doar dacă vin cantități însemnate de apă, pentru că noi nu facem totuși no-till, prelucrăm solul în benzi. Dacă au venit 15-20 de litri de apă după o vară extrem de secetoasă, nu vor fi suficienți ca să meargă cultura înainte, va pleca cu un deficit”, a punctat acesta.

„Important e să învățăm din greșeli!”

Ca un fermier onest, Marcello Daniliuc nu s-a sfiit să le vorbească participanților la „Caravana Profitului” și despre greșelile sale. El le-a arătat fermierilor prezenți și exemple de parcele cu recolte de mai puțin succes, subliniind faptul că este important să se învețe din greșeli.

„Pe toate parcelele mici pe care le-am semănat s-a făcut un singur reglaj inițial și după aceea am făcut greșeala să nu mai venim să reglăm adâncimea de semănat la niciuna dintre parcele. Într-unele dintre parcele s-a recoltat chiar cu echipamentul de la Slavyanka, au rămas paiele în picioare și am semănat direct, dar am avut marea surpriză că, deși au fost făcute exact aceleași lucrări, adâncimea de semănat să difere. Probabil cantitatea de precipitații a diferit în partea asta de exploatație, probabil altele au fost motivele. Asta e o solă pe care am preluat-o acum doi ani, nu știu ce lucrări premergătoare au fost făcute în anii precedenți”, a spus el.

În mai multe rânduri,Marcello Daniliuc a subliniat că în orice tehnologie conservativă apa rămâne foarte importantă, în vreme ce „lozurile câștigătoare” rămân culturile de orz și de rapiță. Apoi a dezvăluit cel mai sensibil rezultat: cheltuielile pentru îngrășăminte au scăzut cu 25%, în timp ce producția nu a înregistrat niciun fel de scădere!

„Caravana Profitului” se îndreaptă spre Buzău și Timiș

“Agricultura e un ecosistem care trebuie privit per ansamblu, cu toate aspectele . Vorbim de biologie, de viață. Nu e ceva simplu. Conștientizarea acestui lucru și învățarea fiecărui element din puzzle este motivul pentru care facem acest lucru.

Cred cu tărie că putem traduce știința agricolă către fermieri ca ei să poată integra toată informația nouă și să își poată face treaba eficient, modern și frumos. Da, este câmpul pe care s-au născut dar având toată informația pot să înțeleagă și să exploateze responsabil”, a sintetizat Vasile Turcu, membru fondator CATA.

Următoarele două evenimente la care se va opri „Caravana Profitului” vor avea loc în județele Buzău și Timiș.