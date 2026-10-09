Antreprenorii din HoReCa se confruntă cu scumpirea energiei, a materiilor prime, a carburanților, a salariilor și a chiriilor, în timp ce consumul este în scădere. Radu Tănase, director al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), spune că majorările de prețuri de 15%-20% trebuie analizate în raport cu evoluția costurilor din ultimii ani și avertizează că impredictibilitatea fiscală îngreunează planificarea afacerilor, notează Economedia.

Menținerea prețurilor și a calității serviciilor a devenit tot mai dificilă pentru operatorii din industria ospitalității. Potrivit lui Radu Tănase, costurile din lanțul de aprovizionare sunt influențate de prețurile utilităților, carburanților și taxelor, iar schimbările fiscale fac dificilă construirea unor planuri de afaceri pe termen lung.

„Este foarte greu cât timp nu vom avea o constantă în tot ceea ce înseamnă lanțul de aprovizionare cu materii prime. Iar acesta depinde foarte mult de utilități, carburanți, taxe, cât și de scumpirea utilităților”, afirmă reprezentantul HORA.

Acesta susține că fiscalitatea a reprezentat o problemă pentru industrie atunci când modificările de taxe nu au fost corelate cu realitățile economice ale sectorului. După mai mulți ani în care operatorii au sperat la stabilitate în privința TVA, a impozitului pe profit și a impozitului pe dividende, antreprenorii se confruntă în continuare cu dificultăți în estimarea costurilor viitoare.

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Planurile de afaceri pe trei ani au devenit greu de realizat

Impredictibilitatea economică și fiscală îi determină pe antreprenori să își revizuiască frecvent calculele, în loc să lucreze pe baza unor strategii stabile, construite pentru mai mulți ani.

„Deja un plan de afaceri pentru 3 ani a devenit o negură totală, mai degrabă planul de afaceri se calculează lunar… ceea ce-i complet anti-business”, spune Radu Tănase.

În acest context, unele afaceri ajung să se închidă chiar și după investiții importante. Reprezentantul HORA observă că presiunea financiară afectează atât capacitatea operatorilor de a menține standardele produselor, cât și serviciile oferite clienților.

În restaurante și cafenele, calitatea experienței depinde în mare măsură de personal, de la bucătari și ospătari până la barmani și barista. Reducerea consumului afectează activitatea acestor angajați, în timp ce operatorii încearcă să păstreze calitatea produselor. În condițiile creșterii cheltuielilor, însă, prețurile nu mai pot rămâne neschimbate la nesfârșit.

HORA propune TVA de 11% pentru întregul sector HoReCa

Radu Tănase consideră că statul ar putea sprijini industria prin măsuri fiscale și printr-un cadru de angajare adaptat specificului activității din ospitalitate.

Una dintre propuneri este menținerea pe termen lung a cotei TVA de 11% și aplicarea acesteia la întregul sector HoReCa.

„Astăzi cafenelele, din păcate, suferă. Cafeaua este încadrată la TVA standard de 21%, așadar să nu ne mai mirăm de prețul acesteia la un coffee shop”, afirmă reprezentantul organizației patronale.

O altă propunere vizează utilizarea obligatorie în sectorul HoReCa a 50% din valoarea tichetelor de masă. Potrivit lui Tănase, un asemenea mecanism ar putea contribui la direcționarea unei părți mai mari din bugetele de consum către restaurante și alte afaceri din domeniu.

Acesta susține și adaptarea regulilor de angajare pentru contractele part-time, munca în weekend, personalul sezonier și angajații suplimentari necesari la evenimente sau în perioadele de vârf.

Propunerea include calcularea contribuțiilor proporțional cu timpul efectiv lucrat și o perioadă de șase luni cu contribuții reduse pentru persoanele care intră pentru prima dată în industrie, ca etapă de formare profesională. Măsura ar permite operatorilor să adapteze mai ușor personalul la variațiile sezoniere și la volumul activității.

Consumul în restaurante scade, iar clienții cheltuiesc mai puțin

Datele oficiale complete pentru primele șase luni din 2026 vor fi disponibile, potrivit lui Radu Tănase, abia la finalul trimestrului al doilea din 2027. Până atunci, semnalele din industrie indică scăderi importante ale activității, care, în unele cazuri, pot depăși 20%, afirmă acesta.

Scăderea se observă atât în frecvența ieșirilor la restaurant, cât și în valoarea medie a notei de plată. Clienții sunt mai atenți la cheltuieli și renunță mai ușor la produse suplimentare, precum a doua sticlă de vin sau desertul.

„Cu alte cuvinte, oamenii nu mai ies atât de des în oraș”, spune directorul HORA.

Și comportamentul consumatorilor mai tineri se schimbă. O parte dintre cei din generația Z preferă să viziteze mai multe localuri într-o singură seară, împărțindu-și bugetul între mai multe experiențe. Deși această tendință poate avantaja localurile prin atragerea unui număr mai mare de vizitatori, efectul este limitat atunci când numărul total al consumatorilor scade.

În același timp, diminuarea cheltuielilor turiștilor străini reprezintă o altă problemă pentru sector. Radu Tănase afirmă că, în 2025, comparativ cu 2024, sumele cheltuite de turiștii străini în România au scăzut cu peste 200 de milioane de euro. În opinia sa, pentru 2026 nu au fost luate măsuri suficient de consistente pentru atragerea turiștilor internaționali, în pofida potențialului turistic al țării.

Energia s-a scumpit cu peste 60%, iar materiile prime cu peste 30%

În opinia reprezentantului HORA, majorările de prețuri trebuie raportate la evoluția cheltuielilor suportate de operatori. Acesta indică scumpiri de peste 60% la energia electrică și de peste 30% la materiile prime, la care se adaugă creșterea salariului minim, a chiriilor și a costurilor cu carburanții.

„Când energia electrică s-a scumpit cu peste 60%, materiile prime cu peste 30%, carburanții mai au puțin și se dublează (adică 100%), salariul minim a crescut, chiriile au crescut și ele, oare o scumpire de 15%-20% mai pare mult?”, întreabă retoric Radu Tănase.

Acesta subliniază că majorările de preț diferă în funcție de regiune, fiind mai pronunțate în zonele cu interes turistic ridicat. Presiunea costurilor îi determină pe operatori să caute un echilibru între tarifele practicate, calitatea produselor și sustenabilitatea financiară a afacerilor.

Reducerea cheltuielilor turiștilor poate afecta calitatea serviciilor

Problemele industriei HoReCa sunt legate și de evoluția turismului intern și internațional. Într-un alt articol publicat de Economedia, Dan Anghelescu, membru în Consiliul Director al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a atras atenția asupra efectelor pe care reducerea cheltuielilor turiștilor le poate avea asupra serviciilor din România.

Potrivit acestuia, hotelierii care încasează mai puțin au resurse mai limitate pentru investiții și renovări, ceea ce poate duce la degradarea condițiilor de cazare.

În cazul restaurantelor, presiunea cheltuielilor fixe, precum gazele, energia electrică și salariile, poate determina reducerea meniurilor și utilizarea unor produse mai ieftine pentru menținerea prețurilor la un nivel accesibil.

„Discutăm despre gaz, curent, salarii. Adică, vinzi, nu vinzi, tu ai niște cheltuieli mari pe zi pe care trebuie să le acoperi. Și atunci, n-ai cum să vinzi mai ieftin, pentru că dacă vinzi mai ieftin închizi. Vinzi în pierdere”, a declarat Dan Anghelescu.

Pentru operatorii din HoReCa, provocarea este să își acopere costurile într-o perioadă în care clienții cheltuiesc mai puțin, fără să sacrifice calitatea produselor și a serviciilor. În lipsa unui cadru fiscal predictibil și a unei reveniri a consumului, presiunea asupra marjelor de profit și asupra investițiilor riscă să continue.