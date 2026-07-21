Canicula face ravagii în fermele din insula spaniolă Mallorca / Mortalitatea rasei autohtone de porci negri a crescut dramatic

21 iul. 2026, Agribusiness
Canicula face ravagii în fermele din insula spaniolă Mallorca / Mortalitatea rasei autohtone de porci negri a crescut dramatic
FOTO: Dreamstijme/ Miguel Frontera
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Valurile persistente de căldură din Mallorca au provocat o creștere puternică a mortalității în fermele care cresc Porc Negre, singura rasă autohtonă de porci de pe insulă. Crescătorii avertizează că temperaturile extreme afectează nu doar sănătatea animalelor, ci și reproducerea și dezvoltarea purceilor.

Asociația crescătorilor de porci din cadrul organizației patronale PIMEM susține că, până la sfârșitul lunii iunie, numărul animalelor moarte era deja cu 6% mai mare decât cel înregistrat pe parcursul întregului an 2025. Toni Mestre, președintele asociației, spune că valurile de căldură au venit brusc, iar animalele nu au avut suficient timp pentru a se adapta. Cele mai vulnerabile sunt exemplarele bolnave sau cele care nu se află într-o stare fizică bună. „Animalele care suferă de o boală sau pur și simplu nu se află în cea mai bună condiție fizică nu au putut supraviețui acestor temperaturi ridicate”, a explicat Mestre pentru Agrarheute.

El a precizat că, numai în primele șase luni ale anului, a pierdut 11 scroafe, mai multe decât în întregul an precedent. Crescătorul pune aceste pierderi pe seama căldurii extreme, care în unele perioade a împins temperaturile spre 40 de grade Celsius.

Problemele nu se limitează însă la mortalitatea animalelor. Temperaturile ridicate afectează procesul de reproducere, dezvoltarea purceilor și menținerea ciclului normal de creștere. Potrivit reprezentanților sectorului, valurile de căldură coincid cu zilele foarte lungi de vară, iar combinația pune o presiune suplimentară asupra organismului animalelor.

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Temperaturile ridicate, critice pentru porci

Porcii suportă greu temperaturile extreme deoarece au o capacitate redusă de a-și regla temperatura corporală. În fermele deschise sau semi-deschise, lipsa zonelor umbrite, accesul insuficient la apă și absența instalațiilor de răcire pot agrava rapid efectele caniculei.

Porc Negre, porcul negru mallorquin, are o importanță economică și culturală deosebită pentru insulă. Este crescut în principal în aer liber, în exploatații tradiționale, iar carnea sa este folosită pentru obținerea unor produse locale. Cel mai cunoscut dintre acestea este sobrassada, un preparat tartinabil condimentat, considerat una dintre specialitățile gastronomice ale insulei.

Rasa a fost în trecut aproape de dispariție, dar efectivele au început să se refacă din anii 1980, pe fondul interesului pentru producția tradițională. Noile episoade de caniculă riscă însă să compromită aceste progrese.

Crescătorii avertizează că protejarea animalelor va necesita investiții în adăposturi umbrite, sisteme de ventilație și răcire, surse suplimentare de apă și controale veterinare mai frecvente. În lipsa unor astfel de măsuri, repetarea valurilor de căldură ar putea pune în pericol atât fermele mici, cât și conservarea acestei rase tradiționale din Mallorca.

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