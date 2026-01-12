UE și Mercosur vor semna sâmbătă 17 ianuarie acordul comercial de care se discută de mai multe luni de zile, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători în Paraguay pe 17 ianuarie pentru ceremonia de semnare, a confirmat ieri pentru Politico purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Von der Leyen va fi însoțită de președintele Consiliului European, António Costa, a confirmat cabinetul acestuia, aceasta fiind următoarea etapă din lunga procedură pe care o presupune acest acord a cărei negociere a început în urmă cu mai multe decenii, din alianța Mercosur făcând parte Paraguay, țara gazdă a ceremoniei de semnare, Argentina, Brazilia și Uruguay.

Acordul UE–Mercosur este menit să creeze cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o populație de aproximativ 700 de milioane de oameni. Din perspectiva Bruxelles-ului, acordul reprezintă o victorie geopolitică majoră, în contextul creșterii influenței Chinei pe continentul sud american și al ponderii tot mai crescute în cadrul relațiilor comerciale cu aceste state, precum și al politicilor tarifare ale președintelui SUA, Donald Trump, în raporturile comerciale cu țările UE, Donald Trump.

Dar semnarea nu înseamnă intrarea în vigoare a acordului, pentru asta fiind nevoie de alte câteva etape care nu pot fi la moment considerate ca și adjudecate.

Este prevăzută intrarea provizorie în vigoare, după ce este ratificat de către parlamentul unuia din statele Mercosur

Ulterior semnării programate săptămâna viitoare, Parlamentul European va trebui să ratifice acordul, în sesiunea plenară de la Strasbourg, de așteptat în viitorul cât mai apropiat. Potrivit cotidianului de business Il Sole 24 Ore, acordul cu organizația latino-americană este alcătuit din două capitole: primul, de natură comercială, este de competența exclusivă a Uniunii Europene. Al doilea, mai general, va trebui ratificat și la nivel național atât de statele UE, cât și de statele alianței Mercosur. Aceasta permite ca multe prevederi comerciale să se aplice înainte de ratificarea completă.

Astfel, după ratificarea acordului de natură comercială în sesiunea Parlamentului European, acordul general va putea astfel intra în aplicare provizorie după ratificarea de către cel puțin o țară din cadrul Mercosur. Aceasta, până la finalizarea procesului de ratificare în cele 27 de state membre ale UE și în țările blocului sud-american, după cum explică publicația Europa Today. În acel moment, ratificarea acordului va fi definitivă.

Care sunt șansele ca acordul UE-Mercosur să fie ratificat de toate statele membre UE

Ratificarea în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European are nevoie de o majoritate simplă, eurodeputații fiind chemați să dea un vot favorabil sau nefavorabil acordului pe ansamblu, nu pe articole. Nimeni până acum nu a invocat posibile emoții la acest vot, el fiind văzut ca o procedură de rutină. Însă urmează să se exprime și parlamentele naționale.

Dacă în privința ratificării în parlamentele țărilor Mercosur emoțiile sunt minime, nu același este cazul și în ce privește statele UE, dat fiind că cinci dintre țările membre au respins deja la votul de săptămâna trecută acordul, mai precis Franța, Polonia, Irlanda, Ungaria și Austria.

Un singur parlament național poate bloca intrarea în vigoare completă a acordului, caz în care rămâne valabilă aplicarea sa provizorie. Esta dat exemplu, în acest sens, acordul CETA (UE-Canada) care se aplică provizoriu începând din 2017, nefiinc încă ratificat de toate statele membre UE.

În acest caz, acordul rămâne parțial, se aplică la nivel comercial dar rămâne incomplet la nivel juridic, părțile sale politice, instituționale, de investiții etc. rămânând blocate pe termen nelimitat. În situații de acest tip, unele state care se opun pot forța obținerea unor garanții sau fonduri compensatorii.