În calendarul ortodox și în tradiția populară românească, mucenicii se pregătesc în fiecare an pe data de 9 martie. Unele gospodine se grăbesc și profită de zilele anterioare pentru a împleti sau fierbe mucenici, dar tradiția vorbește de date de 9 martie.

Tradiții de mucenici

Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici marchează trecerea de la zilele babelor la zilele moșilor și este considerată hotarul dintre iarnă și primăvară. Anul agricol începe acum cu dorință de belșug și rugăciuni pentru roade bogate.