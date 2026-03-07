Când se pregătesc mucenicii/ Cum îi prepară gospodinele în Moldova și Muntenia/ Obiceiul mucenicilor nu există în Ardeal

07 mart. 2026, Articole / Reportaje
Când se pregătesc mucenicii/ Cum îi prepară gospodinele în Moldova și Muntenia/ Obiceiul mucenicilor nu există în Ardeal
Foto: G4Food

În calendarul ortodox și în tradiția populară românească, mucenicii se pregătesc în fiecare an pe data de 9 martie. Unele gospodine se grăbesc și profită de zilele anterioare pentru a împleti sau fierbe mucenici, dar tradiția vorbește de date de 9 martie.

Tradiții de mucenici

Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici marchează trecerea de la zilele babelor la zilele moșilor și este considerată hotarul dintre iarnă și primăvară. Anul agricol începe acum cu dorință de belșug și rugăciuni pentru roade bogate.

Multe gospodine preferă să frământe și să coacă mucenicii (în special cei moldovenești, care sunt ca niște colăcei în formă de 8) în seara de 8 martie, pentru ca aceștia să fie proaspeți și gata de a fi duși la biserică pentru sfințire în dimineața zilei de 9 martie.

După ce sunt sfințiți de preot, mucenicii se dau de pomană pentru sufletul morților, dar și pentru belșugul casei și sănătatea familiei.

Tradiția celor 40 de pahare

Tot pe 9 martie, pe lângă mucenicii care se pun pe masă, tradiția populară spune că bărbații trebuie să bea 40 (sau 44) de pahare cu vin, pentru a fi sănătoși și viguroși tot anul.

Mucenicii de Moldova și de muntenești/dobrogeni

În Moldova se fac „sfințișori” mari, din aluat de cozonac, în forma cifrei 8, copți și unși cu miere și nucă sau însiropați.

În Muntenia și Dobrogea se fac mucenici mici, dintr-un aluat simplu de făină și apă. Tot în forma cifrei 8, dar care sunt uscați și apoi fierți într-un sirop cu scorțișoară, coajă de lămâie și multă nucă.

În Ardeal nu există tradiția mucenicilor, deși multe gospodine fac din cei moldovenești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

