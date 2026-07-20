13 iul.
Inspectorii Ghidului Michelin au dat o veste aparent proastă municipalității din Sofia, în urma auditării preliminare a câtorva zeci de restaurante din capitala Bulgariei. În fapt, e o lecție valoroasă despre ce anume trebuie îmbunătățit. Iar dacă administrația din Sofia a plătit și va continua să plătească milioane de euro pentru întregul demers de creștere a vizibilității și reputației gastronomice prin intermediul Michelin – care probabil la final va fi un succes – antreprenorii și autoritățile din România trebuie doar să ia aminte la criteriile prestigiosului ghid și să-și ia măsurile cuvenite. Fără să plătească vreo factură.
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