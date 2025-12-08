Bulgaria își aliniază strategia agricolă tendințelor europene, suprafața cultivată cu rapiță de iarnă pentru sezonul agricol 2026–2027 fiind în creștere. Tendința confirmă un interes reînnoit al fermierilor, după ce, în ultimii doi ani, cultura de rapiță a suferit pierderi mari. Suprafețe semnificative nu au putut fi recoltate din cauza vremii nefavorabile, însă situația s-a schimbat în 2025. Cultura s-a refăcut, producția a ajuns la aproximativ 290 de mii de tone, iar fermierii consideră această evoluție un semnal pozitiv pentru sezonul următor, arată ukragroconsult.com.

Creșterea suprafețelor aduce avantaje industriei locale. Procesatorii și exportatorii vor putea lucra cu un volum stabil, ceea ce pentru fabricile de procesare, oferta mai mare înseamnă reducerea importurilor și a costurilor logistice. Directorii din sector transmit că o aprovizionare constantă este esențială pentru planificare, dar piața nu va elimina complet importurile. Producția din 2025 nu este suficientă pentru a închide necesarul pentru sezonul 2025–2026, importurile rămânând o parte importantă a lanțului.

Dificultăți la floarea-soarelui

În contrast cu rapița, piața bulgară a semințelor de floarea-soarelui traversează o perioadă dificilă. Producția internă stagnează la aproximativ 1,5 milioane de tone, volum care se menține pentru al doilea sezon consecutiv. Capacitatea de procesare nu mai poate progresa, iar industria pierde avantajele acumulate în anii anteriori.

Un alt factor negativ este creșterea exporturilor de semințe crude către alte state. Procesatorii locali consideră că aceste fluxuri reduc disponibilitatea pentru fabricile bulgare, însă în același timp, Bulgaria continuă să importe semințe de floarea-soarelui. Principalele surse sunt România și Republica Moldova, iar această dependență arată un dezechilibru între producția internă și nevoile industriei.

Economiștii din sector afirmă că presiunea asupra procesatorilor va continua. Piața europeană rămâne competitivă, iar prețurile sunt influențate de producția regională și de costurile logistice. În această ecuație, Bulgaria încearcă să mențină stabilitatea unui sector strategic, adaptarea la condițiile pieței fiind esențială în sezonul următor.

Versiunea completă a analizei este disponibilă în raportul săptămânal Black Sea and Danube Oilseed Report. Publicația oferă prognoze și interpretări ale tendințelor din bazinul Mării Negre, iar fermierii și companiile pot solicita o mostră gratuită. Consultanții recomandă utilizarea unor astfel de resurse pentru planificarea corectă a investițiilor.