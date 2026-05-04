AFIR lansează ghidul pentru investițiile în energie verde din ferme și industria alimentară / Fermierii care investesc în energie regenerabilă pentru autoconsum primesc un nou ghid oficial de achiziții

04 mai 2026, Agribusiness
foto Digi24

Fermierii și procesatorii din industria alimentară care au accesat finanțare pentru investiții în energie regenerabilă destinată autoconsumului au la dispoziție un nou instrument oficial pentru derularea achizițiilor necesare proiectelor. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat publicarea Îndrumarului metodologic pentru achiziția de echipamente, lucrări și servicii în cadrul proiectelor de investiții pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, arată Agerpres.

Documentul a fost realizat în colaborare cu Ministerul Energiei și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și stabilește regulile și pașii procedurali pe care beneficiarii trebuie să îi urmeze.

Ghid pentru achizițiile din proiectele de energie verde

Noul document stabilește cadrul procedural și regulile minime pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii și execuție de lucrări. Aceste contracte sunt finanțate prin Schema de ajutor de stat destinată susținerii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul fermelor și unităților din industria alimentară. Practic, ghidul vine să clarifice modul în care beneficiarii trebuie să organizeze achizițiile pentru implementarea proiectelor.

Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, spune că documentul a fost creat special pentru a facilita procesul și pentru a reduce riscul de erori administrative. „Am conceput un nou instrument în sprijinul beneficiarilor care obțin finanțare prin Schema de energie și astfel am realizat un Îndrumar metodologic care să-i ghideze pe fermieri și pe procesatori în derularea procedurilor de achiziție”, a declarat Adrian Chesnoiu.

Potrivit acestuia, documentul este util indiferent de tipul de achiziție folosit. „Fie că se aplică achiziția directă din Baza de date cu prețuri de referință a AFIR, fie că se aplică procedura competitivă prin selecția de oferte, le recomand tuturor să parcurgă acest document de lucru”, a precizat directorul general al AFIR.

Achizițiile trebuie corelate cu legislația în vigoare

AFIR subliniază că beneficiarii nu trebuie să respecte doar prevederile din noul îndrumar, ci și toate normele legale relevante aflate în vigoare. Acest lucru este important mai ales în situațiile în care obiectul achiziției implică avize, autorizații sau alte aprobări legale. În plus, procedurile trebuie corelate și cu prevederile ghidurilor de finanțare, ale contractelor de finanțare și cu recomandările autorităților implicate în gestionarea Fondului pentru Modernizare.

AFIR amintește că finanțarea pentru Schema de energie este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, administrat de Ministerul Energiei. În același timp, schema de ajutor de stat este gestionată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul AFIR.

Programul are ca obiectiv susținerea investițiilor care permit fermelor și unităților de procesare să își producă propria energie electrică din surse regenerabile, reducând astfel costurile operaționale și dependența de piața energetică.

