Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR) avertizează public asupra unui blocaj major în acordarea creditelor garantate cu adeverințe APIA, un instrument esențial pentru finanțarea fermierilor români. Organizația solicită convocarea de urgență a unei întâlniri de lucru între Ministerul Agriculturii (MADR), APIA, FGCR, organizațiile fermierilor și reprezentanții sistemului bancar, pentru a discuta situația care afectează direct sectorul agricol, conform unui comunicat de presă.

Potrivit semnalelor primite de la membrii săi și discuțiilor purtate cu instituțiile financiare, creditele multianuale garantate prin subvenție nu mai sunt disponibile, pe fondul incertitudinilor privind viitorul exercițiu financiar european. Blocajul lovește în special fermele mici și mijlocii, care depind de aceste finanțări pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru menținerea continuității activității.

Impactul este deja unul sever:

fermierii rămân fără principalul instrument de finanțare până la plata subvențiilor;

sunt puse în pericol investițiile în tehnologie, inputuri, irigații și procesare;

crește riscul de restanțe, blocaje financiare și insolvențe în rândul exploatațiilor agricole;

întârzierea plăților APIA agravează dificultățile fermierilor care se bazau pe aceste produse bancare.

În acest context, Forumul APPR solicită convocarea cât mai rapidă a întâlnirii interinstituționale, cu obiectivul identificării, până la finalul acestui an, a unei soluții viabile. Printre direcțiile propuse se numără menținerea instrumentelor de finanțare multianuală pe bază de subvenție sau dezvoltarea unor alternative, precum creditul fermierului, instrumente financiare cu risc partajat ori mecanisme suplimentare de garantare publică.

Fermierii spun că au nevoie de predictibilitate și de un cadru instituțional coerent

Organizația subliniază că fermierii au nevoie de predictibilitate și de un cadru instituțional coerent pentru a putea planifica sezonul agricol 2026 și pentru a-și securiza fluxurile financiare necesare funcționării.

Forumul APPR își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile și partenerii instituționali pentru identificarea unei soluții rapide și aplicabile. În joc nu sunt doar finanțările curente, ci stabilitatea fermelor și continuitatea producției agricole din România.

FAPPR este o structură profesională federativă fondată în 2012, care reunește producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol. Organizația este membră a Confederației Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) și a platformei Farm Europe, fiind activ implicată în reprezentarea intereselor legitime ale filierelor agricole europene. Totodată, FAPPR oferă suport tehnic, economic și legislativ organizațiilor profesionale ale fermierilor afiliate din toată țara.