Un grup operativ format din medici veterinari din UE a început marţi să lucreze la Barcelona pentru a ajuta la limitarea focarului de pestă porcină africană, în timp ce Spania, unul dintre principalii exportatori de carne de porc din lume, a anunţat că numărul mistreţilor infectaţi cu acest virus a ajuns la nouă, transmite Reuters

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Experţii în virusologie şi managementul riscurilor vor vizita zona afectată din municipiul Bellaterra, la nord-vest de Barcelona, pentru a analiza situaţia, a oferi consiliere şi a face recomandări, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Agerpres.

Spania este principalul producător de carne de porc din Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru un sfert din producţia blocului comunitar, înaintea Germaniei, cu exporturi anuale în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro (4,05 miliarde de dolari).

Luni, Spania a reluat livrările de carne de porc provenită din alte regiuni în China, ţară ce reprezintă aproape 42% din exporturile spaniole de carne de porc în afara UE, după ce Beijingul a confirmat că va limita doar importurile din zona Barcelonei.

Alte ţări, inclusiv Marea Britanie, Mexic şi Canada, au suspendat o gamă largă de livrări de carne de porc şi subproduse din întreaga Spanie. Prim-ministrul Pedro Sanchez le-a îndemnat să continue să cumpere din regiuni din afara zonei de izolare.

Ministrul Agriculturii, Luis Planas, a declarat că Marea Britanie va adopta aceeaşi abordare ca şi Uniunea Europeană, care permite importurile din zonele neafectate, şi că au loc discuţii cu Canada pentru o schemă similară.

În paralel, Croaţia încearcă şi ea să limiteze un focar de pestă porcină, în timp ce Italia şi Germania au înregistrat cazuri în ultimii ani care au impus sacrificarea porcilor. În Franţa, care este în prezent liberă de boală, Ministerul Agriculturii a declarat că va evalua situaţia în această săptămână şi va propune orice măsuri necesare.

“Măsurile de biosecuritate trebuie consolidate şi mai mult, având în vedere că trei ţări (Spania, Italia şi Germania) din jurul nostru sunt acum afectate”, a declarat Anne Richard, directoarea asociaţiei franceze a industriei cărnii de porc, Inaporc.

Autorităţile spaniole suspectează că virusul s-ar fi putut răspândi după ce un mistreţ a mâncat alimente contaminate, posibil un sandviş adus din afara Spaniei. Pesta porcină africană este inofensivă pentru oameni, dar extrem de contagioasă şi mortală pentru porci şi mistreţi.

Virusul pestei porcine africane a fost identificat pentru prima dată la doi mistreţi într-o zonă împădurită şi deluroasă din afara Barcelonei. Alţi şapte mistreţi din aceeaşi zonă au murit şi ei din cauza bolii, a anunţat marţi Ministerul Agriculturii de la Madrid.

Autorităţile catalane au restricţionat toate activităţile de agrement, inclusiv vânătoarea, pe o rază de 20 km (12,4 mile) de locul unde au fost găsiţi primii doi porci. Un perimetru mai restrâns, de 6 km, a fost complet închis, fiind instalate capcane şi ridicate drone cu vedere termică pentru a prinde şi testa mistreţii.

Chiar dacă focarul este controlat, costurile pentru crescătorii de porci din zona afectată vor fi semnificative, a declarat comerciantul de carne de porc Nemesio Sanchez.

Focarul ar putea permite fermierilor americani să câştige cotă de piaţă.

“Cu tot mai multe ţări din UE care găsesc PPA în interiorul graniţelor lor, producătorii americani au oportunitatea de a satisface cererea globală”, a estimat firma de consultanţă americană Steiner Consulting Group.

Departamentul Agriculturii din SUA prognozează exporturile de carne de porc din SUA la 6,96 miliarde de lire sterline anul viitor, dar Steiner Consulting a declarat că acestea ar putea depăşi 7 miliarde de lire sterline dacă focarul din Spania nu este ţinut sub control.