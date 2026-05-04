Turiștii care explorează versantul sudic al Munților Făgăraș pot descoperi acum aromele autentice ale zonei prin intermediul platformei pglfagaras.ro. Această inițiativă, lansată de Fundația Conservation Carpathia prin divizia „Roadele Munților”, își propune să conecteze vizitatorii direct cu gospodăriile localnicilor, anunță RADOR.

Ce oferă noua platformă

Acces la gastronomia tradițională: Site-ul reunește Punctele Gastronomice Locale (PGL) din județul Argeș, oferind experiențe bazate pe ingrediente curate și rețete vechi.

Informații complete: Vizitatorii pot găsi pe site povestea fiecărei gazde, adresa exactă și detaliile necesare pentru a face rezervări.

Harta interactivă: Platforma permite identificarea rapidă a locațiilor pe hartă, facilitând planificarea traseelor culinare.

Diversitate culinară: Oferta include de la mese servite în livadă și rețete moștenite din generație în generație, până la preparate realizate cu ingrediente culese direct din pădure.

În acest moment, platforma include 10 Puncte Gastronomice Locale, însă rețeaua este în continuă expansiune, urmând să fie adăugate noi gospodării pe măsură ce acestea se alătură proiectului. Prin acest demers, turiștii se pot bucura de mese tihnite, contribuind în același timp la susținerea comunităților locale.