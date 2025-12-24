Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2025 cu suma de 101,792 milioane de lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru achitarea obligaţiilor de plată restante, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, suma va fi alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

“Alocarea acestor fonduri permite achitarea obligaţiilor de plată restante aferente activităţilor desfăşurate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi contribuie la evitarea unor litigii care ar putea genera costuri suplimentare”, arată sursa citată.

Guvernul menţionează că “prin această măsură se evită riscul pierderii statusului de sănătate al unităţilor, respectiv al ţării, blocarea exporturilor, suspendarea comerţului intracomunitar, cu pierderi economice majore pe termen mediu şi lung, precum şi nerespectarea acordurilor de parteneriat dintre România şi ţările terţe”.

Totodată, se previn disfuncţionalităţi în activitatea medicilor veterinari concesionari, care ar putea duce la diminuarea supravegherii sanitar-veterinare, creşterea riscului de apariţie şi răspândire a bolilor transmisibile şi la punerea în pericol a sănătăţii populaţiei, mai precizează sursa citată.