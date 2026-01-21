Buda: Firmele sau fermele din Mercosur care vor exporta în UE trebuie să fie licenţiate de autorităţile europene

Trimisul special al AGERPRES, Florin Ştefan, transmite: Firmele sau fermele care vor exporta din Mercosur în interiorul UE trebuie să fie licenţiate de autorităţile europene, să garanteze acelaşi indicator de trasabilitate a produselor, a declarat eurodeputatul PNL Daniel Buda, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură a Parlamentului European, transmite Agerpres.

“Este foarte important să înţelegem că produsele care intră în Uniunea Europeană trebuie să respecte aceleaşi standarde de calitate pe care le au produsele din interiorul UE. Adică nu vor putea fi importate produse care să conţină pesticide, insecticide, hormoni de creştere sau orice altă substanţă care este interzisă în interiorul Uniunii Europene”, a spus Buda, marţi, în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români.

“Ştiu care sunt preocupările legate de implementarea acestui acord din punct de vedere practic, pentru că se pune întrebarea cine face aceste verificări, pe bună dreptate. (…) Fermele sau firmele care vor exporta din Mercosur în interiorul Uniunii Europene trebuie să fie licenţiate de către autorităţile europene. Nu va putea orice fermier din Mercosur să trimită produse în interiorul UE. Va trebui să fie licenţiată acea fermă sau acea firmă, care să garanteze aceeaşi indicator de trasabilitate a acestor produse care vor veni în interiorul Uniunii Europene”, a dat el asigurări.

El a explicat că şi în prezent “orice fabrică de lapte, orice carmangerie, orice unitate de procesare are nevoie să-şi implementeze, să stabilească nişte indicatori de trasabilitate pentru produsul de la momentul intrării pe poarta fabricii, până la momentul la care el iese pe poarta fabricii”.

Eurodeputatul a recunoscut că se pune o întrebare firească legată de capacitatea de a efectua verificări de respectare a standardelor şi a afirmat că “importurile de astfel de produse vor putea să fie făcute doar de către firmele care sunt licenţiate”.

“Nu va putea orice întreprindere să facă un astfel de import, ci doar cele care obţin această licenţă şi care vor demonstra că au capacitatea de a face tot ceea ce este necesar ca aceste produse care intră în Uniunea Europeană să respecte acelaşi standard de calitate”, a spus Daniel Buda.

Eurodeputatul a cerut, de asemenea, să se renunţe la ipocrizie în ceea ce priveşte invadarea pieţei UE de volume imense de mărfuri.

“Vă dau un exemplu pe carnea de vită. Noi astăzi importăm în Uniunea Europeană 206.000 de tone anual. Contigentul tarifar care va fi exceptat de la actualele cote de impozitare sau de taxare este de 99.000 de tone, dar această cantitate de 99.000 de tone va intra pe parcursul a 5 ani de zile. Adică dacă noi importăm anul acesta 206.000 de tone, 19.800 vor intra anual pe parcurs celor 5 ani de zile, la o cotă tarifară de 7,5%”, a explicat el.

În acelaşi timp, Buda a avertizat că toţi cei care afirmă că România nu are capacitatea de a efectua controalele necesare ale mărfurilor care intră în ţară pun sub semnul întrebării apartenenţa României la spaţiul Schengen.

“Noi suntem membri în Schengen, nu de multă vreme. Am fost ţinuţi în afara spaţiului Schengen, nemeritat, vreo 11 ani de zile de la momentul, spuneam noi, îndeplinirii condiţionalităţilor tehnice pentru a garanta securitatea frontierelor. Or nu cred că putem să venim astăzi să spunem în spaţiul public, fără să existe un risc major, da, pentru noi, că nu avem capacitatea de control. Păi dacă nu ai capacitate de control şi o clamezi astăzi în spaţiul public, înseamnă că tu ai intrat în mod ilegal în spaţiul Schengen şi ne putem trezi, şi vă spun asta că se discută aceste chestiune, adică pe coridoare se mai vorbeşte despre astfel de lucruri, că s-ar putea să avem controale la frontieră”, a avertizat Buda.