Conceptul românesc de fresh food Piața 9 și-a deschis primul Bakery P9 din București, iar clienții au stat la coadă duminică, pentru a testa produsele orădenilor, conform Economedia.

Operatorii au închiriat un spațiu de 200 de mp în Victoria Center, pentru o unitatea dedicată patiseriei, brutăriei artizanale și cafelei de specialitate.

Piața 9 este un concept românesc de fresh food care combină mai multe arii gastronomice – de la măcelărie premium și prepararea produselor alese de client, până la bakery și preparate ready-to-eat. Compania dezvoltă și operează în prezent mai multe divizii – ciocolaterie artizanală, patiserie, restaurant, măcelărie, cofetărie și bakery, iar echipa depășește 150 de angajați. Intrarea pe piața din București se face prin conceptul Bakery P9, format care pune accent pe produse artizanale, dar compania a anunțat că acesta e doar proiectul satelit cu care se lansează pe piața locală, existând și alte planuri.

Amintim că la începutul acestui an antreprenorii arădeni Ovidiu Andrieș și Daniel Imbre au primit undă verde să preia o parte din compania orădeană Honest Food SRL, din spatele afacerii Piața 9, cunoscută pentru produsele de patiserie. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția. În urma acesteia, compania care operează brandul Piața 9 va fi operată de Ovidiu Andrieș, Daniel Imbre și fondatorii: familia Galea și Cristian Varodi.

Honest Food SRL operează două unități alimentare de tip restaurant, sub denumirea Piața 9. Compania anunța anul trecut că urmează să deschidă o locație și în București.

- articolul continuă mai jos -

Brandul Piața9 a fost fondat la Oradea, acum peste șase ani, de soții Galea și Cristian Varodi. În 2024, compania a raportat un profit de aproape 52.400 lei și o cifră de afaceri de aproape 36,8 milioane lei, având 124 de salariați, conform celor mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor.

Antreprenorii arădeni Ovidiu Andrieș și Daniel Imbre sunt fondatorii furnizorului de combustibil Smart Diesel. Acesta este considerat cel mai mare distribuitor independent de carburanți din România, cu afaceri de peste 1,41 miliarde de lei și un profit de peste 224,6 milioane de lei în 2024. La finalul anului 2020, cei doi antreprenori au vândut majoritar Smart Diesel grupului german DKV.

În 2024, Ovidiu Andrieș a vândut și ultima sa participație de 30% către grupul german DKV, intrând astfel în rândul milionarilor români. Antreprenorul a intrat în acționariatul clubului de fotbal Dinamo în toamna anului 2024.

Daniel Imbre controlează firmele Happy Crop SRL și Motion Capital SRL, care nu au generat cifră de afaceri în anii 2022-2024.

Daniel și Anca Galea dețin participația majoritară în Honest Food SRL (Piața9), în timp ce Cristian Varodi are o participație minoritară.

Familia Galea mai controlează companiile Lola’s Bakery SRL și Paul Louis Consulting SRL, care nu au desfășurat activitate economică în ultimii trei ani.