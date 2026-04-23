Boala Newcastle se extinde în fermele avicole din Germania, iar noile focare confirmate la găini ouătoare și pui de carne amplifică tensiunea din sector, arată agrarheute.com. După reapariția bolii în februarie 2026, autoritățile veterinare au raportat noi cazuri în Brandenburg și alte zone. Inclusiv în exploatații comerciale mari, ceea ce a dus la sacrificarea unor efective importante și la restricții sanitare severe.

Primele semnale serioase au venit din Brandenburg, unde Institutul Friedrich-Loeffler a anunțat pe 25 februarie că Germania a înregistrat primul focar de boală Newcastle la păsări domestice după eradicarea bolii din 1996. Cazul inițial a fost depistat pe 20 februarie, într-o fermă de curcani pentru îngrășare, după creșterea mortalității și apariția unor simptome nespecifice. Institutul a precizat că virusul identificat aparține genotipului VII.1.1 și este foarte apropiat de tulpinile implicate în focare recente din Polonia.

Problemă generalizată

Extinderea ulterioară a epidemiei a confirmat că problema nu mai este una izolată. Ministerul Agriculturii din Brandenburg a anunțat, pe 6 martie, noi focare în districtele Spree-Neiße și Dahme-Spreewald. În primul caz a fost afectat un efectiv de găini ouătoare, în trei hale, cu aproximativ 90.000 de păsări în fiecare unitate, după ce au fost observate pierderi crescute și o scădere a producției de ouă.

În același timp, virusul a fost depistat și într-o gospodărie mică, ceea ce a arătat că riscul nu se limitează la marile ferme comerciale.

Pe măsură ce boala s-a propagat, numărul păsărilor afectate a crescut puternic. Presa de specialitate și autoritățile regionale au relatat despre focare succesive în ferme de găini ouătoare și de pui de carne, inclusiv despre un nou caz confirmat în aprilie într-o exploatație de circa 126.000 de păsări din Märkisch-Oderland. Alte relatări au indicat deja, în martie și aprilie, sacrificarea a sute de mii de găini ouătoare și zeci de mii de pui de carne, semn că presiunea asupra marilor unități de producție rămâne foarte ridicată.

Ce este Boala Newcastle

Boala Newcastle este una dintre cele mai contagioase boli ale păsărilor. Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor arată că infecția este provocată de tulpini virulente de paramixovirus aviar de tip 1 și poate avea forme ușoare, moderate sau foarte virulente. Semnele clinice pot include probleme respiratorii, diaree, tulburări nervoase, depresie și mortalitate ridicată, iar tabloul clinic poate semăna cu gripa aviară, ceea ce face esențiale testele de laborator.

Transmiterea se face atât prin contact direct cu păsările bolnave, cât și prin dejecții, secreții respiratorii, furaje, apă, echipamente, vehicule sau haine contaminate. Potrivit woah.org, virusul poate supraviețui mai multe săptămâni în mediu, mai ales pe vreme rece, iar într-un efectiv susceptibil aproape toate păsările se pot infecta în decurs de două până la șase zile.

Risc redus pentru oameni

Pentru oameni, riscul este redus. Atât autoritățile din Brandenburg, cât și WOAH arată că virusul este, în general, inofensiv pentru populație, deși la contact foarte apropiat cu păsări bolnave poate provoca o conjunctivită ușoară. Amenințarea reală este una economică și zootehnică, pentru că focarele duc la sacrificări obligatorii, blocaje comerciale și costuri mari pentru ferme.

În fața acestei situații, autoritățile au impus măsurile standard de combatere: sacrificarea efectivelor afectate, zone de protecție pe o rază de cel puțin trei kilometri și zone de supraveghere de cel puțin zece kilometri. Institutul Friedrich-Loeffler le-a cerut fermierilor să verifice urgent dacă vaccinarea obligatorie a găinilor și curcanilor este la zi și să întărească biosecuritatea, în special controlul contactelor umane și al obiectelor care circulă între exploatații.

Revenirea bolii Newcastle după trei decenii transformă anul 2026 într-un moment critic pentru avicultura germană. Noile cazuri la găini ouătoare și pui de carne arată că epidemia nu mai poate fi tratată ca un accident punctual. În lipsa unei discipline stricte privind vaccinarea și biosecuritatea, sectorul riscă să intre într-o perioadă prelungită de instabilitate sanitară și economică.