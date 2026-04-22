Criza îngrășămintelor se adâncește: Rusia menține plafonul la export, iar conflictul din Iran afectează aprovizionarea

22 apr. 2026, Agribusiness
Rusia a decis să prelungească sistemul de cote pentru exporturile de îngrășăminte până la finalul anului, într-un context în care piața globală este deja sub presiune, iar riscurile pentru agricultură cresc. Măsura vine pe fondul blocajelor din transportul maritim și al tensiunilor geopolitice care afectează aprovizionarea cu inputuri esențiale pentru fermieri.

Potrivit datelor transmise de Bloomberg și citate de Agerpres, producătorii ruși vor putea exporta cel mult 20 de milioane de tone de îngrășăminte în perioada 1 iunie – 30 noiembrie, conform unui comunicat al Guvernului de la Moscova. Decizia extinde actualul mecanism de plafonare, care era valabil până la sfârșitul lunii mai.

Contextul internațional complică și mai mult situația. Închiderea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul global, a afectat aproximativ o treime din transporturile de îngrășăminte. În paralel, conflictul din Iran a amplificat volatilitatea pieței și a dus la scumpiri accelerate.

În aceste condiții, marile state producătoare, inclusiv Rusia și China, au impus restricții la export pentru a-și proteja piețele interne. Efectul direct este creșterea prețurilor și reducerea disponibilității pentru importatori, care se văd nevoiți să plătească mai mult pentru cantități mai mici.

Rusia, al doilea producător mondial de îngrășăminte, asigură aproximativ 20% din comerțul global. Autoritățile de la Moscova au prioritizat deja aprovizionarea internă, iar fermierii locali beneficiază de prețuri subvenționate.

Noile cote includ 8,7 milioane de tone de îngrășăminte pe bază de azot, peste 4,2 milioane de tone de azotat de amoniu și aproximativ 7 milioane de tone de îngrășăminte complexe. Restricțiile nu se aplică livrărilor către regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud, nici transporturilor destinate ajutorului umanitar.

Pe piață, impactul este deja vizibil. Prețurile îngrășămintelor pe bază de azot s-au dublat de la începutul conflictului din Iran, în februarie. Dacă blocajele din Strâmtoarea Ormuz persistă, presiunea asupra fermierilor va crește, iar reducerea utilizării îngrășămintelor ar putea afecta direct producțiile agricole din sezonul următor.

