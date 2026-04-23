O serie de atacuri brutale, presupus prin otrăvire, a șocat comunitatea științifică și organizațiile de protecție a mediului din Italia. În decurs de numai șapte zile, cadavrele a 18 lupi au fost descoperite în perimetrul Parcului Național Abruzzo, Lazio și Molise, într-un incident catalogat de WWF drept cea mai gravă infracțiune împotriva vieții sălbatice din ultimii zece ani, transmite Mediafax.
Bilanțul negru a început săptămâna trecută, când rangerii au găsit primele 10 exemplare moarte. În ultimele zile, alte opt cadavre de lupi au fost localizate în trei zone diferite ale parcului. Natura deliberată a atacului este confirmată de descoperirea altor specii moarte în aceleași perimetre: trei vulpi și un șorecar (pasăre de pradă) au căzut, de asemenea, victime momelilor toxice.
„Dezamăgirea se amestecă cu disperarea. Este o durere care variază de la suferință profundă la neîncredere”, au transmis autoritățile parcului, subliniind că nicio motivație nu poate justifica o asemenea cruzime.
Procurorii au deschis deja o anchetă penală după ce momeala otrăvită a fost găsită în apropierea animalelor moarte din zona Alfedena. Deși testele toxicologice sunt în curs de finalizare, modul de operare indică clar o acțiune coordonată și deliberată.
Luciano D’Angelo, procurorul care conduce investigația, a avertizat că autoritățile nu vor trata cazul cu ușurință: „Lupii și urșii sunt simboluri ale acestei regiuni. Investigațiile inițiale confirmă prezența otrăvii.”
Ceea ce face situația și mai alarmantă este riscul imens pentru ursul marsican, o subspecie a ursului brun aflată în pericol critic de dispariție, care trăiește în aceiași munți Apenini. Orice momeală lăsată pentru lupi ar putea duce la extincția rapidă a acestei populații de urși, deja extrem de fragilă.
WWF Italia a reacționat dur, numind incidentele o „tendință criminală inacceptabilă într-o țară civilizată”, cerând pedepse exemplare pentru cei care pun în pericol patrimoniul natural al țării.
