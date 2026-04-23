O serie de atacuri brutale, presupus prin otrăvire, a șocat comunitatea științifică și organizațiile de protecție a mediului din Italia. În decurs de numai șapte zile, cadavrele a 18 lupi au fost descoperite în perimetrul Parcului Național Abruzzo, Lazio și Molise, într-un incident catalogat de WWF drept cea mai gravă infracțiune împotriva vieții sălbatice din ultimii zece ani, transmite Mediafax.

Lupii nu au fost singurele victime

Bilanțul negru a început săptămâna trecută, când rangerii au găsit primele 10 exemplare moarte. În ultimele zile, alte opt cadavre de lupi au fost localizate în trei zone diferite ale parcului. Natura deliberată a atacului este confirmată de descoperirea altor specii moarte în aceleași perimetre: trei vulpi și un șorecar (pasăre de pradă) au căzut, de asemenea, victime momelilor toxice.

„Dezamăgirea se amestecă cu disperarea. Este o durere care variază de la suferință profundă la neîncredere”, au transmis autoritățile parcului, subliniind că nicio motivație nu poate justifica o asemenea cruzime.

Ancheta penală privind decesele

Procurorii au deschis deja o anchetă penală după ce momeala otrăvită a fost găsită în apropierea animalelor moarte din zona Alfedena. Deși testele toxicologice sunt în curs de finalizare, modul de operare indică clar o acțiune coordonată și deliberată.

Luciano D’Angelo, procurorul care conduce investigația, a avertizat că autoritățile nu vor trata cazul cu ușurință: „Lupii și urșii sunt simboluri ale acestei regiuni. Investigațiile inițiale confirmă prezența otrăvii.”

Ursul marsican, în pericol critic

Ceea ce face situația și mai alarmantă este riscul imens pentru ursul marsican, o subspecie a ursului brun aflată în pericol critic de dispariție, care trăiește în aceiași munți Apenini. Orice momeală lăsată pentru lupi ar putea duce la extincția rapidă a acestei populații de urși, deja extrem de fragilă.

WWF Italia a reacționat dur, numind incidentele o „tendință criminală inacceptabilă într-o țară civilizată”, cerând pedepse exemplare pentru cei care pun în pericol patrimoniul natural al țării.